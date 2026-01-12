جوارديولا: ريان نوري انتظم في التدريبات ولن نخاطر به

الإثنين، 12 يناير 2026 - 15:17

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن انتظام ريان آيت نوري في تدريبات الفريق بعد عودته من المشاركة في أمم إفريقيا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل في ذهاب كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أعتقد أن نيوكاسل سيتعرض لضغط أكبر لمجرد أنهم أبطال البطولة، لقد قدموا أداء رائعا لسنوات عديدة والآن هم هنا مرة أخرى، وقدموا مستويات كبيرة ووصلوا لنصف النهائي، وهذه البطولة فرصة للكثير منا وخاصة للاعبين الجدد من أجل الوصول للنهائي".

وواصل "تسجيل 10 أهداف أمر جيد، هذه الأشياء تحدث أحيانا وأتفهم أن الأمر لم يكن مريحا لإكسيتر، لكننا قمنا بعملنا، وعندما تلعب المباريات تكون هي أفضل طريقة لتحسين الأشياء التي يمكننا القيام بها، لكن لا أعتقد أن هناك شيئا مميزا يمكن قوله، وعندما أراجع فترتنا هنا لن يكون الأمر متعلقا بأننا سجلنا 10 أهداف في مرمى إكسيتر".

وأكمل "هناك ضغط كبير، الأمر لا يتعلق بالألقاب أو عدمها بل بكيفية تطور الفريق وتحسنه، الموسم الماضي لم نستحق الفوز بأكثر من لقب واحد لأننا لم نلعب بشكل جيد، الموضوع ليس هكذا ونحن هنا لجعل الفريق يلعب بشكل أفضل".

وتابع "لدينا بعض اللاعبين الذين يعانون من آلام خفيفة وسنرى كيف سيشعرون، ريان آيت نوري عاد من كأس أمم إفريقيا لكن للأسف حدثت مشكلة في الرحلة فوصل متأخرا قليلا، سنرى خلال الحصص التدريبية كيف سيشعر، لكن لا نريد المجازفة بتعرض اللاعبين لإصابات جديدة".

وشدد "قلت قبل 10 سنوات إنني أحب أن يكون نصف النهائي من مباراة واحدة، منذ تولي إيدي هاو تدريب نيوكاسل انظروا إلى عدد المباريات التي فازوا بها في الدقائق الأخيرة، الفخر موجود والجماهير تضغط وتدفع الفريق، كان الأمر دائما هكذا في هذا الملعب، لكن هذه مباراة نصف نهائي، وإذا لعبنا ضد أرسنال أو تشيلسي سيكون الأمر صعبا بنفس الدرجة".

وأضاف "سيمينييو قدم الكثير مع بورنموث على مدار سنوات، هو شخص لطيف وقدم الكثير لبورنموث وأتمنى أن يستمر هكذا هنا".

وكان نيوكاسل قد توج بلقب كأس الرابطة خلال الموسم الماضي بعد الفوز على ليفربول في النهائي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي ريان آيت نوري
