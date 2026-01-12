بيلد: موسيالا قريب جدا من العودة للملاعب.. ولكن

ذكرت جريدة بيلد أن جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ اقترب كثيرا من العودة للملاعب بعد غياب طويل.

وأوضح التقرير أن موسيالا خاض تدريبا فرديا يوم الاثنين.

ولكن من غير المرجح أن يشارك في مباراة الأربعاء ضد كولن، حسب التقرير.

قبل أسابيع، عاد موسيالا لتدربيات بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ إصابته في كأس العالم للأندية.

وقتها قال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن: "نعتقد أن موسيالا سيتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية في ديسمبر".

وأضاف "ربما يشارك لبضع دقائق حتى يكون جاهزا للمباريات بنسبة 100٪ في يناير".

وخضع موسيالا لعملية جراحية في يوليو الماضي بعد تعرضه لخلع في الكاحل وكسر في الشظية.

وتعرض موسيالا لإصابة قوية بعد تدخله مع جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

صاحب الـ 22 عاما لعب 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في كأس العالم للاندية وسجل 3 أهداف خلال البطولة.

جمال موسيالا بايرن ميونيخ
