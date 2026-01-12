توتوسبورت: يوفنتوس يستعد لتقديم عرض رسمي لضم كييزا من ليفربول

يستعد نادي يوفنتوس لتكثيف المفاوضات مع ليفربول حول انتقال فيديريكو كييزا، مع توقع تقديم عرض رسمي خلال الساعات المقبلة.

وبحسب تقارير توتوسبورت، يعتزم البيانكونيري توضيح موقفهم لنادي الدوري الإنجليزي، مع إدراكهم أنهم سيحتاجون لتحسين الشروط لتلبية مطالب ليفربول.

ويبدو أن هيكل الصفقة سيبقى على سبيل الإعارة، لكن يوفنتوس يسعى لتحويل خيار الشراء إلى التزام، مع وضع شروط محددة مرتبطة بعدد مباريات كييزا.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي يستهدف من الشرط تقييم الحالة البدنية والانسجام التكتيكي للاعب بعد عودته إلى بيئة يعرفها جيدًا، لكنها تغيرت بشكل كبير منذ رحيله.

وتبقى المفاوضات معقدة لسببين رئيسيين، الأول تمسك ليفربول بعدم التفريط في الجناح في هذه المرحلة، خاصة أن المدرب أرني سلوت يعتبر خياراته الهجومية محدودة، كما أن النادي حدد توقعاته المالية بوضوح.

والسبب الثاني انتظار يوفنتوس عودة محمد صلاح من كأس أمم إفريقيا، حيث وصلت مصر إلى نصف النهائي، ما يعني أن صلاح لن يعود قبل الأسبوع المقبل، وهو ما قد يكون حاسمًا لموقف كييزا.

وبجانب المفاوضات بين الأندية، يجب أن يتوصل يوفنتوس لاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية. كييزا متحمس للعودة إلى تورينو، وهو ما قد يسهل المفاوضات، لكن الاتفاق على الراتب لم يتم بعد ويظل خطوة أساسية.

وانضم كييزا صاحب الـ28 عاما لصفوف ليفربول في صيف 2024 قادما من يوفنتوس.

بدأ كييزا مسيرته مع نادي فيورنتينا، قبل الانتقال إلى يوفنتوس في صيف 2020 على سبيل الإعارة.

وحصل يوفنتوس على كييزا بشكل نهائي بعد سنتين، قبل أن ينتقل للريدز عام 2024.

ولعب كييزا هذا الموسم 20 مباراة في كافة البطولات مع ليفربول، وسجل خلالهم هدفين وصنع 3.

بدأ الدولي الإيطالي هذا الموسم 3 مباريات بشكل أساسي، فيما شارك في بقية المباريات كبديل.

وتوج كييزا مع يوفنتوس بكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرة.

كما فاز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وتوج كييزا مع منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020، فيما شارك دوليا في 51 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف.