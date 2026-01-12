كما كشف في الجول - السلط الأردني يعلن انتقال عميد صوافطة لـ المصري

الإثنين، 12 يناير 2026 - 14:10

كتب : FilGoal

عميد صوافطة

أعلن نادي السلط الأردني انتقال لاعبه الفلسطيني عميد صوافطة للنادي المصري.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل لاتفاق مبدئي بين الفريقين على انتقال اللاعب للمصري.

وكتب النادي عبر حسابه على فيسبوك: " صوافطة على كل ما قدّمه من عطاء وجهد وإخلاص خلال فترة تمثيله للنادي، حيث كان مثالًا للاعب الملتزم داخل وخارج الملعب.

ومع انتقاله للاحتراف في صفوف النادي المصري البورسعيدي، نتمنى له كل التوفيق والنجاح في محطته الجديدة، ومزيدًا من التألق في مسيرته الكروية.
كل الأمنيات الصادقة بمستقبله مشرق، وستبقى دائمًا جزءًا من عائلة الرهيب".

ويجيد صوافطة اللعب في مركز خط الوسط.

وشارك صاحب الـ 25 عاما في 10 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع هدفا.

وكان صوافطة أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخب خلال بطولة كأس العرب 2025.

ويرغب المصري في تدعيم وسط ملعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخلال الموسم الحالي لعب صوافطة 9 مباريات بقميص السلط الأردني وخلالها سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

ويستعد المصري لمواجهة سموحة مساء اليوم في كأس عاصمة مصر.

ويحتل المصري حاليا صدارة مجموعته في كأس عاصمة مصر، بينما يحتل حتى الآن المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

