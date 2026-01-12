كما كشف في الجول - المصري يضم أسامة زمراوي من الوداد

أعلن النادي المصري تعاقده مع أسامة زمراوي قادما من الوداد المغربي.

وحسبما علم FilGoal.com أن المصري أتم اتفاقه مع الوداد على ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويلعب الزمراوي في صفوف الوداد منذ يناير 2024 قادما من شباب المحمدية.

ويبلغ الزمراوي من العمر 23 عاما، ويجيد اللعب في وسط الملعب.

وشارك الزمراوي مع الوداد في 41 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وبدأ الزمراوي مسيرته مع فريق الشباب بنادي الرجاء المغربي ومنه إلى الفئة السنية ذاتها بالوحدة الإماراتي.

وعاد الزمراوي للدوري المغربي من بوابة شباب المحمدية في صيف 2020، ثم انتقل للوداد في يناير 2024.

وأصبح زمراوي أول صفقات المصرية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.