أمم إفريقيا - كاف يفتح تحقيقا حول أحداث مباراتين في ربع النهائي

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السلوك غير المقبول لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال بعض مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأفاد كاف عبر موقعه أنه سيفتح تحقيقا حول الأحداث التي شهدتها مباراتي ربع النهائي بين الكاميرون أمام المغرب، والجزائر ضد نيجيريا.

وأضاف البيان "جمع كاف تقارير المباريات الأخيرة وأدلة مُصوّرة تُشير إلى سلوك قد يكون غير مقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين، وفتح تحقيقا بخصوص الأحداث التي شهدتها المباراتين".

وأحال كاف هذا الملف إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المُناسبة في حال ثبوت ارتكاب الأشخاص المعنيين لأي مخالفات.

ويراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لقطات مُصوّرة لحادثة يُزعم تورّط بعض ممثلي وسائل الإعلام فيها بسلوك غير لائق داخل المنطقة المُختلطة.

وتابع البيان "يدين كاف بشدة أي سلوك غير مُناسب يحدث خلال المباريات، خاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات".

وأتم "سيتم السعي لاتخاذ الإجراءات المُناسبة بحق أي شخص لا يتماشى سلوكه مع قواعد الاحتراف المعمول بها في فعاليات كاف".

منتخب المغرب نجح في إقصاء الكاميرون بهدفين دون مقابل.

وتغلبت نيجيريا على الجزائر بنفس النتيجة.

وكان منتخب مصر قد أقصى كوت ديفوار حامل اللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تخطى منتخب السنغال نظيره مالي بهدف دون مقابل.