أس: فينيسيوس لا يعاني من إصابة ولكن

الإثنين، 12 يناير 2026 - 12:58

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ضد بينيس

تحوم الشكوك حول قدرة فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد على المشاركة أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

واستبدل فينيسيوس في الدقائق الأخيرة من كلاسيكو السوبر الإسباني.

وذكرت جريدة أس أن فينيسيوس جونيور لا يعاني من أي إصابة، لكنه خرج من المباراة بسبب الإجهاد والتشنجات العضلية.

وأضاف التقرير أن هناك شكوك حول مشاركته أمام ألباسيتي.

عقب اللقاء قال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في تصريحات للصحفيين: "فينيسيوس لعب بشكل جيد حتى الدقيقة 85 ثم طلب التبديل لأنه شعر بالإرهاق والرطوبة كانت شديدة".

وأضاف "لقد سجل هدفا رائعا وشكل خطورة كبيرة، لسنا سعداء بالنتيجة ولكن يمكننا الخروج ببعض الإيجابيات للموسم والآن نحن نحتاج إلى استعادة اللاعبين".

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحقق برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من رافينيا الذي أحرز هدفين، وروبرت ليفاندوفسكي.

بينما سجل لريال مدريد كل من جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور.

وبهذا ابتعد برشلونة بالرقم القياسي في كأس السوبر الإسباني برصيد 16 لقبًا، بفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب المتوجين باللقب.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد برشلونة السوبر الإسباني
