كورتوا: البعض بالغ وظن أننا سنخسر 5-0.. ولم نستغل كابوس فينيسيوس

أبدى تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد اندهاشه من توقع البعض خسارتهم أمام برشلونة بخمسة أهداف قبل نهائي السوبر الإسباني.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية: "البعض كان يظن أننا سنخسر 5-0، وأعتقد أنهم بالغوا في الأمر لأنه ليس واقعا".

وأضاف "نحن في حالة رائعة وهذا يزعجني، وأشعر بالغضب من الخسارة".

وأوضح كورتوا "يمكنك خسارة مباريات عادية لكن خسارة مباريات سهلة يشعرني بالغضب مثل ما حدث في مواجهة سيلتا فيجو، وكأننا انتظرنا البطاقة الحمراء لنلعب بشكل جيد".

وتابع "فينيسيوس أمام برشلونة كان كابوسا حقيقيا لكن لم نستغل ذلك في المباراة".

واختتم كورتوا تصريحاته "لم يحالفنا الحظ أمام برشلونة لكن أتمنى أن نستفيد من الإيجابيات رغم الخسارة".

وحقق برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من رافينيا الذي أحرز هدفين، وروبرت ليفاندوفسكي، بينما سجل لريال مدريد كل من جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور.

وبهذا ابتعد برشلونة بالرقم القياسي في كأس السوبر الإسباني برصيد 16 لقبًا، بفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب المتوجين باللقب.