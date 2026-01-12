بيدري: الكلاسيكو كان متوازنا قبل افتتاح التسجيل.. ولقب السوبر يجعل بداية 2026 رائعة

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

أشاد بيدري لاعب فريق برشلونة بأداء زملائه في السوبر الإسباني بعد التتويج باللقب على حساب ريال مدريد.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال بيدري عبر قناة ثمانية: "الشوط الأول حتى افتتحنا التسجيل كان متوازنا".

وتابع "بعد ذلك كانت المباراة مجنونة نوعا ما، وهذا ما يحبه ريال مدريد بالتحولات السريعة".

وأضاف "كنا نعلم أنه في الشوط الثاني علينا السيطرة على مجريات اللعب وهو ما حدث".

وكشف بيدري "أعتقد أن الإصابة كانت سوء حظ وأنا الآن في حال أفضل".

واختتم بيدري تصريحاته "لقب السوبر الإسباني رائع للاحتفال بالعام الجديد بصورة جيدة".

وحقق برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من رافينيا الذي أحرز هدفين، وروبرت ليفاندوفسكي، بينما سجل لريال مدريد كل من جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور.

وبهذا ابتعد برشلونة بالرقم القياسي في كأس السوبر الإسباني برصيد 16 لقبًا، بفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب المتوجين باللقب.