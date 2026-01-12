تقرير: مبابي طلب من اللاعبين عدم عمل ممر شرفي لبرشلونة.. وريال مدريد يوضح

رفض لاعبو ريال مدريد عمل ممر شرفي للاعبي برشلونة بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكشف ألفريدو مارتينيز صحفي راديو أوندا سيرو الإسباني عن طلب كيليان مبابي من اللاعبين عدم عمل ممر شرفي للاعبي برشلونة خلال مراسم التتويج.

وأشار مارتينيز إلى تحرك راؤول أسينسيو لعمل الممر الشرفي قبل أن يخاطبهم مبابي بالابتعاد والرحيل.

وأوضح مارتينيز أنه تواصل مع ريال مدريد للاستفسار عن سبب عدم عمل ممر شرفي وأوضح أن ردهم أن ذلك بناء على طلب الاتحاد الإسباني.

وكشف ريال مدريد في تصريحاته لراديو أوندا سيرو أن الاتحاد الإسباني طلب منهم الانتقال لمنطقة أخرى بسبب زاوية تصوير مراسم التتويج.

وحقق برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من رافينيا الذي أحرز هدفين، وروبرت ليفاندوفسكي، بينما سجل لريال مدريد كل من جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور.

وبهذا ابتعد برشلونة بالرقم القياسي في كأس السوبر الإسباني برصيد 16 لقبًا، بفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب المتوجين باللقب.