تقرير: مبابي طلب من اللاعبين عدم عمل ممر شرفي لبرشلونة.. وريال مدريد يوضح

الإثنين، 12 يناير 2026 - 12:05

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

رفض لاعبو ريال مدريد عمل ممر شرفي للاعبي برشلونة بعد التتويج بلقب السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية.

أخبار متعلقة:
رافينيا السوبر يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد ويضيف لقبا جديد لحقبة فليك تشكيل برشلونة - عودة لامين.. وليفاندوفسكي أساسي ضد ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - مبابي بديل.. وعودة هاوسن لمواجهة برشلونة سبورت: غموض حول صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكشف ألفريدو مارتينيز صحفي راديو أوندا سيرو الإسباني عن طلب كيليان مبابي من اللاعبين عدم عمل ممر شرفي للاعبي برشلونة خلال مراسم التتويج.

وأشار مارتينيز إلى تحرك راؤول أسينسيو لعمل الممر الشرفي قبل أن يخاطبهم مبابي بالابتعاد والرحيل.

وأوضح مارتينيز أنه تواصل مع ريال مدريد للاستفسار عن سبب عدم عمل ممر شرفي وأوضح أن ردهم أن ذلك بناء على طلب الاتحاد الإسباني.

وكشف ريال مدريد في تصريحاته لراديو أوندا سيرو أن الاتحاد الإسباني طلب منهم الانتقال لمنطقة أخرى بسبب زاوية تصوير مراسم التتويج.

وحقق برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من رافينيا الذي أحرز هدفين، وروبرت ليفاندوفسكي، بينما سجل لريال مدريد كل من جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور.

وبهذا ابتعد برشلونة بالرقم القياسي في كأس السوبر الإسباني برصيد 16 لقبًا، بفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب المتوجين باللقب.

السوبر الإسباني ريال مدريد برشلونة مبابي
نرشح لكم
كورتوا: البعض بالغ وظن أننا سنخسر 5-0.. ولم نستغل كابوس فينيسيوس رومانو: مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع كاريك لقيادة الفريق بيدري: الكلاسيكو كان متوازنا قبل افتتاح التسجيل.. ولقب السوبر يجعل بداية 2026 رائعة إندريك: أنا في غاية السعادة.. أسلوب لعب ليون يناسبني تماما كيفو يحذر: صراع الدوري الإيطالي سيكون حتى النهاية بين 4 أو 5 فرق مكتوميناي: نابولي لا يعرف معنى الاستسلام.. وتخيل إنتر بدون نجومه مؤتمر رافينيا: عقليتنا داخل غرفة الملابس مختلفة.. وحققنا هدفنا باللقب باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا
أخر الأخبار
كمال كشف في الجول - السلط الأردني يعلن انتقال عميد صوافطة لـ المصري 8 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - رئيس كوت ديفوار يشيد بالأفيال رغم الخروج أمام مصر 20 دقيقة | أمم إفريقيا
كما كشف في الجول - المصري يضم أسامة زمراوي من الوداد 37 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - كاف يفتح تحقيقا حول أحداث مباراتين في ربع النهائي 52 دقيقة | أمم إفريقيا
ميرتساكر يترك قيادة أكاديمية أرسنال بعد 8 سنوات ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل ساعة | أمم إفريقيا
أس: فينيسيوس لا يعاني من إصابة ولكن ساعة | الدوري الإسباني
كورتوا: البعض بالغ وظن أننا سنخسر 5-0.. ولم نستغل كابوس فينيسيوس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/521097/تقرير-مبابي-طلب-من-اللاعبين-عدم-عمل-ممر-شرفي-لبرشلونة-وريال-مدريد-يوضح