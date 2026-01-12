إندريك: أنا في غاية السعادة.. أسلوب لعب ليون يناسبني تماما

الإثنين، 12 يناير 2026 - 11:56

كتب : FilGoal

إندريك يحتفل بهدفه الأول مع ليون

أوضح البرازيلي إندريك لاعب أولمبيك ليون المعار من ريال مدريد أن أسلوب الفريق الفرنسي في اللعب يناسبه تماما.

وحقق أولمبيك ليون الفوز على ليل بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس فرنسا، في مباراة شهدت المشاركة الأولى لإندريك الذي سجل هدفه الأول بقميص الفريق الفرنسي.

وقال إندريك في تصريحات للصحفيين: "أول أسبوعين لي في ليون مرّا بشكل رائع جدًا، أنا سعيد للغاية. سجلت في مباراتي الأولى وفزنا، أنا في غاية السعادة".

وأضاف البرازيلي الشاب "أنا أتأقلم تدريجيًا وأشعر وكأنني في بيتي. شكرًا للجهاز الفني وزملائي اللاعبين".

وتابع "أسلوب لعب ليون يناسبني تمامًا، ويذكرني بأسلوب بالميراس".

وأكمل "قلت للمدرب إنني جاهز للعب في أي مركز من أجل مساعدة الفريق. كل ما أريده هو الفوز بالمباريات ومساعدة الفريق، سواء بصناعة الأهداف، أو التسجيل، أو القيام بالعمل الدفاعي".

وسجل إندريك الهدف الأول له مع ليون خلال مشاركته الأولى بقميص الفريق.

تقدم ليون بالهدف الأول عن طريق ألفونسو موريرا في الدقيقة الأولى من المباراة.

وتعادل ليل عن طريق ناثان نجوي في الدقيقة 28.

وبالدقيقة 42 سجل إندريك الهدف الثاني وهدف فوز فريقه مستغلا تمريرة من كورينتين توليسو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وتاهل ليون لدور الـ 16 وسيتحدد منافسه بالدور المقبل من خلال القرعة.

إندريك أولمبيك ليون ريال مدريد
