كيفو يحذر: صراع الدوري الإيطالي سيكون حتى النهاية بين 4 أو 5 فرق

يرى كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر أن صراع المنافسة على الدوري الإيطالي سيستمر حتى النهاية وبين 4 أو 5 فرق متنافسة.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مواجهة إنتر أمام نابولي ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وقال كيفو في تصريحات لـ DAZN إيطاليا: "رأيت فريقين قويين قاموا بكل شيء للفوز بهذه المباراة. هناك بعض الندم لأننا تقدمنا مرتين ولم نفز، لكن من الصعب مواجهة خصم قوي".

وتابع كيفو "النتيجة عادلة، ونابولي يستحق الثناء لأنه لم يستسلم واستمر في القتال حتى النهاية".

وأضاف "أعجبني الالتزام والإصرار على الاستمرار في الضغط، حتى لو أحيانًا وجدنا أنفسنا معرضين لبعض المخاطر مع تمريرات هويلوند. حاولنا كل شيء لخلق أسلوبنا في اللعب، مع العلم أننا كنا أمام خصم قوي يمكن أن يسبب لنا مشاكل".

وتابع "جعل نابولي الأمور صعبة في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، لكن بعد ذلك بدأنا نحتفظ بالكرة لفترات أطول، وهذا ما أدى إلى ركلة الجزاء".

وشدد كيفو "نأسف لعدم الفوز في مواجهة مباشرة، لكن الدوري سيكون صراعًا حتى النهاية، وكل نقطة ستكون مهمة".

وتابع "أعتقد أن هناك أربع أو خمس فرق في سباق اللقب. لا أعرف بالضبط فارق النقاط، لكن نحن ونابولي وبولونيا وميلان جميعنا لدينا مباراة مؤجلة، ونعلم جميعًا أن هذا سيكون صراعًا حتى النهاية".

واختتم تصريحاته "نركز على كل مباراة بمفردها ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن، فالطريق لا يزال طويلا".

ويلعب نابولي مباراته المقبلة أمام ليتشي بعد غدا الأربعاء لمواصلة البحث عن الابتعاد بالصدارة.

ويحتل إنتر صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة من 19 مباراة وبفارق 3 نقاط عن ميلان أقرب منافسيه.