كيفو يحذر: صراع الدوري الإيطالي سيكون حتى النهاية بين 4 أو 5 فرق

الإثنين، 12 يناير 2026 - 11:46

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو

يرى كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر أن صراع المنافسة على الدوري الإيطالي سيستمر حتى النهاية وبين 4 أو 5 فرق متنافسة.

أخبار متعلقة:
مكتوميناي: نابولي لا يعرف معنى الاستسلام.. وتخيل إنتر بدون نجومه ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية وكيل ثنائي إنتر: اللعب للهلال؟ انتقال كانسيلو إلى برشلونة أنهى كل شيء إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مواجهة إنتر أمام نابولي ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وقال كيفو في تصريحات لـ DAZN إيطاليا: "رأيت فريقين قويين قاموا بكل شيء للفوز بهذه المباراة. هناك بعض الندم لأننا تقدمنا مرتين ولم نفز، لكن من الصعب مواجهة خصم قوي".

وتابع كيفو "النتيجة عادلة، ونابولي يستحق الثناء لأنه لم يستسلم واستمر في القتال حتى النهاية".

وأضاف "أعجبني الالتزام والإصرار على الاستمرار في الضغط، حتى لو أحيانًا وجدنا أنفسنا معرضين لبعض المخاطر مع تمريرات هويلوند. حاولنا كل شيء لخلق أسلوبنا في اللعب، مع العلم أننا كنا أمام خصم قوي يمكن أن يسبب لنا مشاكل".

وتابع "جعل نابولي الأمور صعبة في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، لكن بعد ذلك بدأنا نحتفظ بالكرة لفترات أطول، وهذا ما أدى إلى ركلة الجزاء".

وشدد كيفو "نأسف لعدم الفوز في مواجهة مباشرة، لكن الدوري سيكون صراعًا حتى النهاية، وكل نقطة ستكون مهمة".

وتابع "أعتقد أن هناك أربع أو خمس فرق في سباق اللقب. لا أعرف بالضبط فارق النقاط، لكن نحن ونابولي وبولونيا وميلان جميعنا لدينا مباراة مؤجلة، ونعلم جميعًا أن هذا سيكون صراعًا حتى النهاية".

واختتم تصريحاته "نركز على كل مباراة بمفردها ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن، فالطريق لا يزال طويلا".

ويلعب نابولي مباراته المقبلة أمام ليتشي بعد غدا الأربعاء لمواصلة البحث عن الابتعاد بالصدارة.

ويحتل إنتر صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة من 19 مباراة وبفارق 3 نقاط عن ميلان أقرب منافسيه.

الدوري الإيطالي إنتر كيفو
نرشح لكم
كورتوا: البعض بالغ وظن أننا سنخسر 5-0.. ولم نستغل كابوس فينيسيوس رومانو: مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع كاريك لقيادة الفريق بيدري: الكلاسيكو كان متوازنا قبل افتتاح التسجيل.. ولقب السوبر يجعل بداية 2026 رائعة تقرير: مبابي طلب من اللاعبين عدم عمل ممر شرفي لبرشلونة.. وريال مدريد يوضح إندريك: أنا في غاية السعادة.. أسلوب لعب ليون يناسبني تماما مكتوميناي: نابولي لا يعرف معنى الاستسلام.. وتخيل إنتر بدون نجومه مؤتمر رافينيا: عقليتنا داخل غرفة الملابس مختلفة.. وحققنا هدفنا باللقب باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا
أخر الأخبار
كمال كشف في الجول - السلط الأردني يعلن انتقال عميد صوافطة لـ المصري 9 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - رئيس كوت ديفوار يشيد بالأفيال رغم الخروج أمام مصر 20 دقيقة | أمم إفريقيا
كما كشف في الجول - المصري يضم أسامة زمراوي من الوداد 37 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا - كاف يفتح تحقيقا حول أحداث مباراتين في ربع النهائي 52 دقيقة | أمم إفريقيا
ميرتساكر يترك قيادة أكاديمية أرسنال بعد 8 سنوات ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل ساعة | أمم إفريقيا
أس: فينيسيوس لا يعاني من إصابة ولكن ساعة | الدوري الإسباني
كورتوا: البعض بالغ وظن أننا سنخسر 5-0.. ولم نستغل كابوس فينيسيوس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي
/articles/521095/كيفو-يحذر-صراع-الدوري-الإيطالي-سيكون-حتى-النهاية-بين-4-أو-5-فرق