مكتوميناي: نابولي لا يعرف معنى الاستسلام.. وتخيل إنتر بدون نجومه

أشاد سكوت مكتوميناي بأداء لاعبيه أمام إنتر والتعادل رغم غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين وشبه ذلك برؤية إنتر بدون كامل نجومه.

وسجل مكتوميناي هدفين في تعادل نابولي أمام إنتر بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال مكتوميناي في تصريحات لشبكة DAZN إيطاليا: "كنت دائمًا أعتقد أننا في المباراة، اللاعبون يقدمون كل ما لديهم، ونلعب بدون لا أنجويسا، لا لوكاكو، لا دي بروين، ولا رحماني ومنذ بداية الموسم، نيريس مصاب، تخيل كأن إنتر لم يكن لديه لاوتارو مارتينيز، لا تورام، لا باريلا، ولا تشالهان أوجلو".

وأضاف "من الصعب أن ندافع بكل مباراة بهذا الشكل، وهذا دليل كامل على اللاعبين، لأن المدير الفني والجهاز الفني وضعوا كل شيء لتقديم الأفضل، تحية للاعبين، لأننا هنا لا نعرف معنى الاستسلام".

وسجل مكتوميناي هدفين لنابولي بعد التعرض لخطأ في هدف إنتر الأول، ليصبح بطلاً للفريق.

وتابع "بالطبع الأخطاء جزء من كرة القدم، لا يمكنك الاستسلام، يجب أن تنهض وتحاول تقديم أفضل ما لديك. الجميع يرتكب أخطاء، وأنا فقط أريد تقديم أفضل ما عندي ومساعدة الفريق قدر الإمكان".

وبهذه النتيجة يبقى ترتيب الثلاثي الأعلى كما هو، حيث تعادل ميلان 1-1 مع فيورنتينا، ويحتل إنتر الصدارة بـ 43 نقطة، يليه ميلان بـ 40 ونابولي 39.

وعن طرد أنطونيو كونتي احتجاجًا على ركلة الجزاء، قال مكتوميناي: "المدرب له شخصيته، هو فائز ونعرفه، لديه أسبابه، يحفزنا، وأظهرنا رد فعل قوي في ملعب صعب".

واختتم تصريحاته: "نركز على كل مباراة بمفردها ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن، فالطريق لا يزال طويلا".

ويلعب نابولي مباراته المقبلة أمام بارما بعد غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 21.

وكان تعادل نابولي أمام إنتر هو الثاني على التوالي في الدوري عقب التعادل مع فيرونا بنفس النتيجة.