أس: خسارة السوبر الإسباني لن تطيح بتشابي ألونسو

ذكرت جريدة أس أن خسارة ريال مدريد للسوبر الإسباني على يد برشلونة لن تطيح بتشابي ألونسو مدرب الفريق الملكي من منصبه.

قبل السوبر الإسباني حامت الشكوك حول مستقبل ألونسو مع ريال مدريد في ظل النتائج المتباينة للميرينجي مؤخرا.

وأوضح التقرير أن ألونسو لن تتم إقالته من تدريب ريال مدريد، إذ ترى إدارة النادي أن الأداء في تحسّن.

وأضاف التقرير أن النادي يعمل على إيجاد تحسينات ممكنة بالتعاون مع تشابي.

والأولوية القصوى هي تحسين الجانب البدني وإيقاف نزيف الإصابات الذي يضرب تشكيلة ريال مدريد.

إذ لا تكاد تمر مباراة دون إصابة لاعب. ففي نصف النهائي أصيب فيرلاند ميندي، وفي المباراة النهائية خرج دين هاوسن وهو يعاني من إصابة عضلية واضحة.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحقق برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من رافينيا الذي أحرز هدفين، وروبرت ليفاندوفسكي.

بينما سجل لريال مدريد كل من جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور.

وبهذا ابتعد برشلونة بالرقم القياسي في كأس السوبر الإسباني برصيد 16 لقبًا، بفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب المتوجين باللقب.