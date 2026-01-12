جناح الهلال ينضم إلى التعاون
الإثنين، 12 يناير 2026 - 10:58
كتب : FilGoal
أعلن نادي التعاون تعاقده مع محمد القحطاني قادما من الهلال.
محمد حمد القحطاني
النادي : الهلال
وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
ويأتي هذا التعاقد بهدف تدعيم الخيارات الهجومية لمدرب الفريق البرازيلي بريكليس شاموسكا في ظل سعي الفريق إلى مواصلة عروضه القوية في الدوري السعودي.
إذ يحتل التعاون المركز الثالث حالياً خلف الهلال والنصر.
ويُعد القحطاني أحد أبرز الأسماء الشابة التي برزت في أكاديمية الهلال وصولاً للفريق الأول.
لكن لم يجد الفرصة الكاملة للمشاركة مع الفريق بصفة أساسية لوجود محترفين أجانب في المركز نفسه.
واقتصرت مشاركته هذا الموسم بصفته لاعباً بديلاً بواقع 3 مرات في الدوري السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومرة في كأس خادم الحرمين الشريفين .
