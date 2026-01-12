وائل جمعة: كنت أدعم المدرب الوطني حتى رأيت كيروش.. وهذا سبب غضب صلاح مني

تحدث وائل جمعة قائد دفاع منتخب مصر الأهلي والسابق عن رأيه في المشاكل التي تواجه المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وكشف جمعة عن غضب محمد صلاح منه بسبب نسخة أمم إفريقيا 2023 وقت تولي روي فيتوريا المسؤولية.

وقال وائل جمعة في تصريحاته لمنصة الشرق بحوار مسجل قبل أمم إفريقيا: "الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا يعتبر إنجازا كبيرا للمنتخب".

وأوضح "منتخب مصر قبل أمم إفريقيا يعاني من عدم جاهزية عدد من اللاعبين على رأسهم نجوم المنتخب مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة هذا الموسم، بالإضافة إلى إمام عاشور أفضل لاعب وسط بعد عودته من فترة غياب طويلة بسبب المرض".

وكشف وائل جمعة "كنت أدعم اختيار المدرب الوطني للمنتخب حتى شاهدت كيروش وكيفية تعامله وكان يعمل 18 ساعة يوميا ولا يترك أي نقطة، أما المدرب المصري فيعاني دائما من ضغوط الشارع الرياضي وهذا طبيعي بسبب تعلقنا بكرة القدم".

أما عن تعامله مع محمد صلاح فقال: "علاقتي كانت رائعة مع صلاح لكنه غضب مني بسبب بطولة أمم إفريقيا 2023، وأتوقع أن ذلك بسبب تصريحي وقتها بالإشادة بمحمود تريزيجيه وأنه أحد أكثر اللاعبين المؤثرين في المنتخب، فجأة منذ ذلك التصريح لم يتواصل معي كما كان يحدث".

وشدد "يبقى حبي لصلاح كما هو بغض النظر عن سوء الفهم الأخير، عشنا سويا لفترة طويلة جدا كما أننا من محافظة واحدة والمسافة بيننا 2 كيلو تقريبا".

واختتم جمعة تصريحاته "لدينا مشكلة في مصر بخط الدفاع، وأعتقد أن ذلك بسبب مرحلة إعداد اللاعبين من الأساس، حدث الأمر نفسه في مركز حراسة المرمى وقتها تم إلغاء التعاقد من الأجانب، الأمر يتعلق بقرارات ونحتاج فقط مسؤولين أصحاب قرار، واتخاذ قرار بإجبار الأندية على اللعب بمدافع تحت 18 عاما على سبيل المثال".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهي مواجهة مكررة لنهائي أقيم بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح على الترتيب.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.