مؤتمر رافينيا: عقليتنا داخل غرفة الملابس مختلفة.. وحققنا هدفنا باللقب

أشاد رافينيا نجم برشلونة بعقلية لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس وبحثهم عن الانتصار فقط في كل مباراة.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل رافينيا هدفين في انتصار برشلونة بالنهائي وتتويجه بلقب السوبر الإسباني.

وقال رافينيا عبر المؤتمر الصحفي: "كانت لدينا رغبة كبيرة في التتويج باللقب، وعقليتنا داخل غرفة الملابس مختلفة".

وتابع "يجب أن يكون أمامنا هدف وحيد وهو التتويج باللقب، وكان ذلك هدفنا وحققناه".

وأضاف "لعبنا بطريقة جيدة وهاجمنا كثيرا منذ البداية وامتلكنا الكرة في كل الأحوال، ومستوى المنافس انخفض في النهاية".

وشدد رافينيا "هذا اللقب له قيمة كبيرة، أتينا إلى هنا من أجل الفوز، وتحكمنا في المباراة واستحققنا الانتصار".

وأوضح "أحفز نفسي كثيرا وأريد تقديم كل ما أملك للفريق والمساهمة بشكل كبير، وحصولي على جائزة رجل المباراة أمرا مهما لكن اللقب أهم".

واختتم رافينيا تصريحاته "فليك داعم لنا دائما، واعتمد عليّ وقدّم لي الدعم والثقة، وهذا ما يحتاج إليه كل لاعب، وثقته في المجموعة بأكملها مهما وعندما نلعب تخرج الأمور بشكل جيد".

وحقق برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من رافينيا الذي أحرز هدفين، وروبرت ليفاندوفسكي، بينما سجل لريال مدريد كل من جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور.

وبهذا ابتعد برشلونة بالرقم القياسي في كأس السوبر الإسباني برصيد 16 لقبًا، بفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب المتوجين باللقب.