الرياضية: الهلال يتمم صفقة ضم هوساوي

الإثنين، 12 يناير 2026 - 10:21

كتب : FilGoal

مراد هوساوي - الخليج

أتم نادي الهلال مفاوضاته لضم مراد هوساوي لاعب الخليج ضمن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل الهلال لاتفاق رسمي مع الخليج لضم هوساوي لاعب الوسط.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة كلفت الهلال ما يقارب من 56 مليونا و250 ألف ريال سعودي.

وتشمل القيمة المالية ناديي الخليج ونادي أحد الذي يملك 40% من قيمة الصفقة وفقا لبند إعادة البيع في تعاقد انضمام هوساوي إلى الخليج صيف 2024.

ومن المقرر أن يكون انتقال مراد هوساوي إلى الهلال بعقد لمدة أربعة أو خمسة أعوام.

وارتبط اسم هوساوي الفترة الماضية بالانتقال إلى الهلال أو اتحاد جدة في ظل اهتمام الناديين بضمه في يناير الجاري.

ويرتبط هوساوي بتعاقد مع الخليج حتى صيف 2029، ويعتبر أحد أبرز المواهب التي تم ضمها من نادي أحد.

ولعب هوساوي مع منتخب السعودية في النسخة الماضية من كأس العرب.

وخاض هوساوي 44 مباراة في الدوري السعودي وكأس ملك السعودية وسجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

