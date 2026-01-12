ضمك يحقق الكفاءة المالية ويمكنه تسجيل الصفقات

الإثنين، 12 يناير 2026 - 10:16

كتب : FilGoal

ضمك - الهلال

حصل نادي ضمك السعودي على شهادة الكفاءة المالية لنشاط كرة القدم وبات من حقه تسجيل لاعبين جدد.

ويحتاج كل ناد من أندية الدوري السعودي لاستيفاء التزاماته التعاقدية والمالية ليتمكن من تسجيل صفقات جديدة.

وكشف نادي ضمك عبر حسابه الرسمي عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية لأنشطة كرة القدم.

واستوفى نادي ضمك جميع التزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025.

وجاء ذلك بحسب أحكام اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي والصادرة من لجنة الرقابة المالية، ليصبح مؤهلا لتسجيل لاعبين جدد وتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما حصل ضمك على شهادة الكفاءة المالية للألعاب المختلفة من لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.

وينافس ضمك نادي الرياض من أجل الظفر بخدمات علي علوان مهاجم منتخب الأردن ونادي الكرمة العراقي.

وكان منتخب الأردن قد حقق وصافة كأس العرب بعد خسارة النهائي أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح علي علوان خلال البطولة في تسجيل ستة أهداف من ست مباريات خاضهم.

وشارك علوان في 8 مباريات بالدوري العراقي هذا الموسم ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف وحيد.

ويبلغ علوان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره مع نادي الجزيرة الأردني قبل أن ينتقل إلى الشمال القطري في يناير 2022 ومنه إلى الخور على سبيل الإعارة.

وانتقل علوان إلى سلاجور الماليزي في صفقة انتقال حر قبل أن يعود إلى الكرامة العراقي.

