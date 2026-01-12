مواعيد مباريات الإثنين 12 يناير 2026.. قمة سعودية و3 مواجهات بكأس عاصمة مصر

يشهد اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر يناير 2026 قمة سعودية بين الهلال والنصر في منافسات الدوري.

لمعرفة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس عاصمة مصر

يستضيف المقاولون العرب فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد المقاولون العرب.

بينما في نفس التوقيت يستضيف غزل المحلة فريق سيراميكا كليوباترا.

وتختتم مباريات اليوم عندما يواجه البنك الأهلي فريق الإسماعيلي في تمام الثامنة مساء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

الدوري السعودي

يستضيف الهلال فريق النصر ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة في قمة مباريات الجولة.

وتقام المباراة على ملعب المملكة آرينا في السابعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة الثمانية السعودية.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يلعب ليفربول أمام بارنسلي ضمن منافسات دور الـ 64 من المسابقة.

ويستضيف ملعب أنفيلد المباراة في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.