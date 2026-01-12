باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا

يرى أليساندرو باستوني لاعب إنتر أن مباراة فريقه ضد نابولي كانت خطوة إلى الأمام رغم التعادل.

وتعادل إنتر مع نابولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب الإيطالي عبر: "هناك تفاصيل نحتاج إلى العمل عليها، لكنني رأيت خطوة واضحة إلى الأمام من حيث الحدة والعمل الذهني".

وأضاف "كان يجب أن نتعامل بشكل أفضل مع الأهداف التي استقبلناها، لكن علينا أيضًا الاعتراف بجودة المنافسين، الذين يملكون لاعبين على أعلى مستوى".

وتابع "ما زلت أؤمن بأننا قدمنا نصف موسم أول جيد جدًا، إذا تذكرت الانطباع الذي كان لدى الناس عنا في البداية".

وأنهى حديثه قائلا: "للأسف عندما تستقبل هدفًا، تكون هناك أخطاء عديدة تقود إليه، نابولي فريق قوي، ولذلك ورغم كل شيء أرى مباراة الليلة بصورة إيجابية".

ويعدا هذا التعادل هو الأول للنيراتزوري خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

ولم يتمكن إنتر من الفوز على نابولي في هذا بعدما خسر في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لكن هناك فرصة لتكرار المواجهة مرة أخرى في بطولة كأس إيطاليا أو دوري أبطال أوروبا.

وسقط ثلاثي المقدمة إنتر ونابولي بالإضافة إلى ميلان في سباق صدارة الدوري أو تقليص الفارق.

وتعثر ميلان أمام فيورنتينا بالتعادل بهدف لكل فريق، وكان من الممكن أن يكون أكثر المستفيدين في حال الفوز.

وبهذا التعادل يبقى كل شيء كما هو في الترتيب.

ويتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 43 نقطة ويأتي نابولي في المركز الثالث بـ 39 نقطة.