باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا

الإثنين، 12 يناير 2026 - 00:47

كتب : FilGoal

أليساندرو باستوني - إنتر

يرى أليساندرو باستوني لاعب إنتر أن مباراة فريقه ضد نابولي كانت خطوة إلى الأمام رغم التعادل.

وتعادل إنتر مع نابولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب الإيطالي عبر: "هناك تفاصيل نحتاج إلى العمل عليها، لكنني رأيت خطوة واضحة إلى الأمام من حيث الحدة والعمل الذهني".

أخبار متعلقة:
وكيل ثنائي إنتر: اللعب للهلال؟ انتقال كانسيلو إلى برشلونة أنهى كل شيء إنتر يعزز صدارته لـ الدوري الإيطالي بثنائية أمام بارما توتوسبورت: 3 بدائل أمام إنتر لتعويض دومفريس بعد اقتراب كانسيلو من برشلونة تقرير: إنتر يقرر عدم ضم أي لاعب بعد فشل صفقة كانسيلو

وأضاف "كان يجب أن نتعامل بشكل أفضل مع الأهداف التي استقبلناها، لكن علينا أيضًا الاعتراف بجودة المنافسين، الذين يملكون لاعبين على أعلى مستوى".

وتابع "ما زلت أؤمن بأننا قدمنا نصف موسم أول جيد جدًا، إذا تذكرت الانطباع الذي كان لدى الناس عنا في البداية".

وأنهى حديثه قائلا: "للأسف عندما تستقبل هدفًا، تكون هناك أخطاء عديدة تقود إليه، نابولي فريق قوي، ولذلك ورغم كل شيء أرى مباراة الليلة بصورة إيجابية".

ويعدا هذا التعادل هو الأول للنيراتزوري خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

ولم يتمكن إنتر من الفوز على نابولي في هذا بعدما خسر في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لكن هناك فرصة لتكرار المواجهة مرة أخرى في بطولة كأس إيطاليا أو دوري أبطال أوروبا.

وسقط ثلاثي المقدمة إنتر ونابولي بالإضافة إلى ميلان في سباق صدارة الدوري أو تقليص الفارق.

وتعثر ميلان أمام فيورنتينا بالتعادل بهدف لكل فريق، وكان من الممكن أن يكون أكثر المستفيدين في حال الفوز.

وبهذا التعادل يبقى كل شيء كما هو في الترتيب.

ويتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 43 نقطة ويأتي نابولي في المركز الثالث بـ 39 نقطة.

باستوني إنتر نابولي
نرشح لكم
في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب رافينيا السوبر يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد ويضيف لقبا جديد لحقبة فليك انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(2) نابولي التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري: صفقة أفشة تمت بنسبة 95% 3 ساعة | الدوري المصري
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني 3 ساعة | أمم إفريقيا
ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521085/باستوني-مباراة-نابولي-خطوة-لنا-للأمام-وقدمنا-نصف-موسم-جيد-جدا