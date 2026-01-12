في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا

حقق أولمبيك ليون الفوز على ليل بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس فرنسا.

المباراة شهدت المشاركة الأولى لإندريك لاعب ريال مدريد والمعار لليون حتى نهاية الموسم.

وسجل إندريك الهدف الأول له مع ليون خلال مشاركته الأولى بقميص الفريق.

تقدم ليون بالهدف الأول عن طريق ألفونسو موريرا في الدقيقة الأولى من المباراة.

وتعادل ليل عن طريق ناثان نجوي في الدقيقة 28.

وبالدقيقة 42 سجل إندريك الهدف الثاني وهدف فوز فريقه مستغلا تمريرة من كورينتين توليسو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وتاهل ليون لدور الـ 16 وسيتحدد منافسه بالدور المقبل من خلال القرعة.