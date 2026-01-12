في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا
الإثنين، 12 يناير 2026 - 00:26
كتب : FilGoal
حقق أولمبيك ليون الفوز على ليل بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس فرنسا.
إندريك دا سوزا
النادي : أولمبيك ليون
المباراة شهدت المشاركة الأولى لإندريك لاعب ريال مدريد والمعار لليون حتى نهاية الموسم.
وسجل إندريك الهدف الأول له مع ليون خلال مشاركته الأولى بقميص الفريق.
تقدم ليون بالهدف الأول عن طريق ألفونسو موريرا في الدقيقة الأولى من المباراة.
وتعادل ليل عن طريق ناثان نجوي في الدقيقة 28.
وبالدقيقة 42 سجل إندريك الهدف الثاني وهدف فوز فريقه مستغلا تمريرة من كورينتين توليسو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.
وتاهل ليون لدور الـ 16 وسيتحدد منافسه بالدور المقبل من خلال القرعة.
نرشح لكم
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب رافينيا السوبر يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد ويضيف لقبا جديد لحقبة فليك انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(2) نابولي التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي