في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا

الإثنين، 12 يناير 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

إندريك يحتفل بهدفه الأول مع ليون

حقق أولمبيك ليون الفوز على ليل بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من كأس فرنسا.

إندريك دا سوزا

النادي : أولمبيك ليون

أولمبيك ليون

المباراة شهدت المشاركة الأولى لإندريك لاعب ريال مدريد والمعار لليون حتى نهاية الموسم.

وسجل إندريك الهدف الأول له مع ليون خلال مشاركته الأولى بقميص الفريق.

تقدم ليون بالهدف الأول عن طريق ألفونسو موريرا في الدقيقة الأولى من المباراة.

وتعادل ليل عن طريق ناثان نجوي في الدقيقة 28.

وبالدقيقة 42 سجل إندريك الهدف الثاني وهدف فوز فريقه مستغلا تمريرة من كورينتين توليسو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وتاهل ليون لدور الـ 16 وسيتحدد منافسه بالدور المقبل من خلال القرعة.

إندريك كأس فرنسا أولمبيك ليون
