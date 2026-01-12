فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة

الإثنين، 12 يناير 2026 - 00:15

كتب : FilGoal

فليك - برشلونة

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن فريقه استحق الفوز على ريال مدريد.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال فليك لقناة النادي عقب المباراة: "أنا سعيد وفخور بالفريق، أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، ونعلم أنه في هذا المستوى يوجد الكثير من الجودة، وأعتقد أننا استحقينا الفوز".

أخبار متعلقة:
رافينيا السوبر يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد ويضيف لقبا جديد لحقبة فليك مؤتمر فليك: لامين جاهز.. ولا يوجد دافع أكبر من مواجهة ريال مدريد في نهائي مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة فليك يحسم قراره بشأن بعض المراكز أمام بلباو في السوبر الإسباني

وتابع "لقد فزنا في مباراة نهائية جديدة على ريال مدريد، إنه أمر عظيم ورائع، لأن اللاعبين لعبوا حقا بمستوى جيد، وكان لدينا نسبة استحواذ كبيرة على الكرة".

وأتم "أعتقد أن جميع الجماهير سيكونون سعداء بمشاهدة تلك المباراة، وخاصة جماهير برشلونة، ولكن كما تعلم هذه بالنسبة لنا هي الخطوة التالية، إنها بداية جيدة للعام، بالفوز على إسبانيول، وانتصارين في السعودية".

وحصل برشلونة على لقب السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه.

برشلونة هانز فليك السوبر الإسباني الكلاسيكو
نرشح لكم
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب رافينيا السوبر يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد ويضيف لقبا جديد لحقبة فليك انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(2) نابولي التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري: صفقة أفشة تمت بنسبة 95% 3 ساعة | الدوري المصري
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني 3 ساعة | أمم إفريقيا
ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521083/فليك-استحقينا-الفوز-على-ريال-مدريد-وبدايتنا-للعام-رائعة