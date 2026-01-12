فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن فريقه استحق الفوز على ريال مدريد.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال فليك لقناة النادي عقب المباراة: "أنا سعيد وفخور بالفريق، أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، ونعلم أنه في هذا المستوى يوجد الكثير من الجودة، وأعتقد أننا استحقينا الفوز".

وتابع "لقد فزنا في مباراة نهائية جديدة على ريال مدريد، إنه أمر عظيم ورائع، لأن اللاعبين لعبوا حقا بمستوى جيد، وكان لدينا نسبة استحواذ كبيرة على الكرة".

وأتم "أعتقد أن جميع الجماهير سيكونون سعداء بمشاهدة تلك المباراة، وخاصة جماهير برشلونة، ولكن كما تعلم هذه بالنسبة لنا هي الخطوة التالية، إنها بداية جيدة للعام، بالفوز على إسبانيول، وانتصارين في السعودية".

وحصل برشلونة على لقب السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه.