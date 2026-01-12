الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني

أبدى خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة سعادته بوصول منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال الدرندلي في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "المنتخب يمضي قدما ويثبت أقدامه خطوة تلو الأخرى".

وأضاف "يقولون إننا لا نلعب مباراة قوية، ولكن كل مباراة نلعبها أقوى مما سبقتها وأخيرا كوت ديفوار".

وتابع "بعض الناس كانوا لا يمنحون المنتخب حقه، وأخيرا اقتنعوا في المباريات الأخيرة بالجهاز الفني وولاء اللاعبين لمصر".

وأكمل "رب ضارة نافعة، خسارة محمد هاني بالطرد أمام جنوب إفريقيا كانت مؤسفة ولكن الروح التي ظهرت بعد طرده كانت قوية للغاية".

واختتم "نتمنى أن نهنئ مصر كلها بتحقيق كأس أمم إفريقيا".

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات ربع نهائي البطولة.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

وبذلك يضرب القراعنة موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهي أول مواجهة داخل كأس الأمم بين الفريقين منذ نهائي نسخة 2021 في الكاميرون.