ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن سبب استبدال فينيسيوس جونيور خلال مواجهة برشلونة رغم تقديمه لأداء جيد.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لدينا مشاعر متضاربة، الأولى هي الإحباط بسبب خسارة اللقب ولكن أيضا نشعر بالفخر لأن الفريق قدم كل ما لديه ولأننا نافسنا حتى النهاية وكنا قريبين جدا في مراحل مختلفة من الفوز".

وواصل "الفريق أظهر التزاما كبيرا، كنا نعرف أننا سنواجه دقائق نحتاج فيها للدفاع دون كرة مع الحفاظ على الصلابة وبالكاد استقبلنا فرصا في أول 30 دقيقة، ثم حدث الكثير في وقت قصير جدا وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد من الجهة اليسرى مع فينيسيوس ثم استقبلنا هدفا من كرة غيرت مسارها وكنت مقتنعا بأننا سنتعادل ولكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وأكمل "كان لدينا القوة ولكن الحالة البدنية والإصابات عاقبتنا من حيث الاستقرار والقدرة على توزيع الجهد".

وكشف "فينيسيوس لعب بشكل جيد حتى الدقيقة 85 ثم طلب التبديل لأنه شعر بالإرهاق والرطوبة كانت شديدة، لقد كان فارقا وسجل هدفا رائعا وشكل خطورة كبيرة، لسنا سعداء بالنتيجة ولكن يمكننا الخروج ببعض الإيجابيات للموسم والآن نحن نحتاج إلى استعادة اللاعبين".

وتابع "لقد واجهنا منافسين أقوياء خلال أيام وفي وسط الموسم، سنخرج بالإيجابيات ونحضر للتحديات المقبلة".

وشدد "مبابي كان من المفترض أن يدخل قبل أن يسجلوا هدف التقدم، لقد أردنا أن يحقق التوازن والخطورة وأن يربط بين الخطوط، ولكن من المؤسف أنه دخل بعد تأخرنا بالفعل".

واستمر "مبابي لم يكن مستعدا ليبدأ المباراة بكثافتها العالية ولذلك قررنا عدم مشاركته من البداية".

وأضاف "نريد إغلاق تلك الصفحة سريعا، إنها مباراة واحدة وفي بطولة واحدة وهي الأقل أهمية والآن حان الوقت للنظر إلى الأمام وأن نستعيد اللاعبين ونحسن أنفسنا".

وأتم "تحدثت مع الرئيس عقب المباراة ولكنها كانت محادثة سريعة جدا لم تحتوي على أي شيء".

وحصل برشلونة على لقب السوبر الأوروبي للمرة الـ 16 في تاريخه.