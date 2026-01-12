ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس

الإثنين، 12 يناير 2026 - 00:07

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن سبب استبدال فينيسيوس جونيور خلال مواجهة برشلونة رغم تقديمه لأداء جيد.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لدينا مشاعر متضاربة، الأولى هي الإحباط بسبب خسارة اللقب ولكن أيضا نشعر بالفخر لأن الفريق قدم كل ما لديه ولأننا نافسنا حتى النهاية وكنا قريبين جدا في مراحل مختلفة من الفوز".

أخبار متعلقة:
مؤتمر ألونسو: أتمنى رؤية فينيسيوس مبتسما غدا.. وهذا موقف مبابي من المشاركة مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول مؤتمر ألونسو: لا أعرف موقف مبابي من السوبر.. وسنحدد موقف كارباخال وهاوسن غدا مؤتمر ألونسو: مبابي سيخوض نهائي السوبر.. ونريد الوجه الآخر من فينيسيوس

وواصل "الفريق أظهر التزاما كبيرا، كنا نعرف أننا سنواجه دقائق نحتاج فيها للدفاع دون كرة مع الحفاظ على الصلابة وبالكاد استقبلنا فرصا في أول 30 دقيقة، ثم حدث الكثير في وقت قصير جدا وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد من الجهة اليسرى مع فينيسيوس ثم استقبلنا هدفا من كرة غيرت مسارها وكنت مقتنعا بأننا سنتعادل ولكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وأكمل "كان لدينا القوة ولكن الحالة البدنية والإصابات عاقبتنا من حيث الاستقرار والقدرة على توزيع الجهد".

وكشف "فينيسيوس لعب بشكل جيد حتى الدقيقة 85 ثم طلب التبديل لأنه شعر بالإرهاق والرطوبة كانت شديدة، لقد كان فارقا وسجل هدفا رائعا وشكل خطورة كبيرة، لسنا سعداء بالنتيجة ولكن يمكننا الخروج ببعض الإيجابيات للموسم والآن نحن نحتاج إلى استعادة اللاعبين".

وتابع "لقد واجهنا منافسين أقوياء خلال أيام وفي وسط الموسم، سنخرج بالإيجابيات ونحضر للتحديات المقبلة".

وشدد "مبابي كان من المفترض أن يدخل قبل أن يسجلوا هدف التقدم، لقد أردنا أن يحقق التوازن والخطورة وأن يربط بين الخطوط، ولكن من المؤسف أنه دخل بعد تأخرنا بالفعل".

واستمر "مبابي لم يكن مستعدا ليبدأ المباراة بكثافتها العالية ولذلك قررنا عدم مشاركته من البداية".

وأضاف "نريد إغلاق تلك الصفحة سريعا، إنها مباراة واحدة وفي بطولة واحدة وهي الأقل أهمية والآن حان الوقت للنظر إلى الأمام وأن نستعيد اللاعبين ونحسن أنفسنا".

وأتم "تحدثت مع الرئيس عقب المباراة ولكنها كانت محادثة سريعة جدا لم تحتوي على أي شيء".

وحصل برشلونة على لقب السوبر الأوروبي للمرة الـ 16 في تاريخه.

تشابي ألونسو ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو
نرشح لكم
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب رافينيا السوبر يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد ويضيف لقبا جديد لحقبة فليك انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(2) نابولي التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري: صفقة أفشة تمت بنسبة 95% 3 ساعة | الدوري المصري
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني 3 ساعة | أمم إفريقيا
ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521081/ألونسو-مبابي-كان-من-المفترض-أن-يشارك-قبل-هدفهم-وهذا-سبب-استبدال-فينيسيوس