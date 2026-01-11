ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية

تعادل إنتر مع نابولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيديريكو ديماركو وهاكان تشالهان أوجلو ثنائية إنتر، بينما أحرز سكوت مكتوميناي هدفين نابولي.

ويعدا هذا التعادل هو الأول للنيراتزوري خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

ولم يتمكن إنتر من الفوز على نابولي في هذا بعدما خسر في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لكن هناك فرصة لتكرار المواجهة مرة أخرى في بطولة كأس إيطاليا أو دوري أبطال أوروبا.

وسقط ثلاثي المقدمة إنتر ونابولي بالإضافة إلى ميلان في سباق صدارة الدوري أو تقليص الفارق.

وتعثر ميلان أمام فيورنتينا بالتعادل بهدف لكل فريق، وكان من الممكن أن يكون أكثر المستفيدين في حال الفوز.

وبهذا التعادل يبقى كل شيء كما هو في الترتيب.

ويتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 43 نقطة ويأتي نابولي في المركز الثالث بـ 39 نقطة.

وافتتح ديماركو النتيجة مبكرا في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل مكتوميناي في الدقيقة 26 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

وأهدر راسموس هويلوند لاعب نابولي انفرادا تاما في الدقيقة 48.

وحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقيقة 70 بعد تدخل على هنريك مخيتاريان اعترض بسببها أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي وحصل على بطاقة حمراء.

ونفذها تشالهان أوجلو بنجاح في الدقيقة 73.

وتعادل مكتوميناي في الدقيقة 81 بعد تسديدة مباشرة.

وكاد إنتر أن يخطف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ضربت القائم.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق وحصل كل منهما على نقطة.

