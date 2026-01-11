ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب

الأحد، 11 يناير 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أشاد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة بزميله في الفريق رافينيا.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة.

وقال ليفاندوفسكي للصحفيين عقب المباراة: "سعيد جدًا لأننا توجنا بلقب جديد، الفوز على ريال مدريد دائمًا ما يكون أمرًا رائعًا، لعبنا بشكل جيد هجوميًا ودفاعيًا، والأهم هو أننا فزنا بالمباراة".

وتابع: "ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدًا، وحاولنا إيجاد المساحات واحتجنا إلى الصبر".

وأتم: "رافينيا متواجد دائمًا في اللحظات المناسبة، هو خطير، وحققنا الفوز كفريق".

وتوج برشلونة بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة السوبر الإسباني الكلاسيكو
