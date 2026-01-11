ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب
الأحد، 11 يناير 2026 - 23:50
كتب : FilGoal
أشاد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة بزميله في الفريق رافينيا.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
وحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة.
وقال ليفاندوفسكي للصحفيين عقب المباراة: "سعيد جدًا لأننا توجنا بلقب جديد، الفوز على ريال مدريد دائمًا ما يكون أمرًا رائعًا، لعبنا بشكل جيد هجوميًا ودفاعيًا، والأهم هو أننا فزنا بالمباراة".
وتابع: "ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدًا، وحاولنا إيجاد المساحات واحتجنا إلى الصبر".
وأتم: "رافينيا متواجد دائمًا في اللحظات المناسبة، هو خطير، وحققنا الفوز كفريق".
وتوج برشلونة بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه.
