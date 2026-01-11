الصفقة الرابعة.. الاتحاد السكندري يستعير خالد عبد الفتاح
الأحد، 11 يناير 2026 - 23:39
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع خالد عبد الفاتح لاعب سيراميكا كليوباترا.
خالد عبد الفتاح
النادي : الاتحاد السكندري
وانضم عبد الفتاح للاتحاد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
اللاعب صاحب الـ 26 عاما انضم لسيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الحالي قادما من الأهلي.
ولم يشارك عبد الفتاح مع سيراميكا كليوباترا من الانضمام للفريق سوى في مباراتين فقط.
وأصبح عبد الفتاح الصفقة الرابعة للاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع عبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي ثنائي بيراميدز.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة.
ويتولى تدريب الاتحاد السكندري تامر مصطفى، والذي تولى المسؤولية خلفا لـ أحمد سامي.
