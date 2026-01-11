أمم إفريقيا - لامين بوب لـ في الجول: أشجع مصر بعد السنغال.. وبورسعيد مدينتي الثانية

الأحد، 11 يناير 2026 - 23:32

كتب : عبد الرحمن شريف

لامين بوب

أوضح السنغالي لامين بوب لاعب المصري البورسعيدي السابق أنه يشجع مصر بعد بلاده.

وقال بوب: "أسعد لحظة عشتها مع المنتخب السنغالي كانت عندما وصلنا إلى ربع النهائي عام 1986، وفزنا على منتخب مصر الذي كان قد استضافنا لأن تلك كانت المرحلة النهائية".

وأضاف "كان الجميع يخاف من هذا المنتخب بوجود ربيع ياسين، وكل هذه الكوكبة من اللاعبين، لكن جول فرانسوا بوكندي وبوبكر سار لوكوتي وتييرنو يو تمكنوا في النهاية من الفوز عليهم بنتيجة 1–0".

وواصل "لذلك أعتقد أنها كانت أفضل لحظة عشتها، لأن السنغال ظلت فترة طويلة جدًا قبل أن تصل إلى المرحلة النهائية".

وكشف "أما أسوأ لحظة، فهي عندما خرجنا أمام كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، لأننا كنا نعتقد أننا قادرون على الفوز باللقب مرة أخرى، نظرًا لما نملكه من إمكانات، عندها عشت وقتًا صعبًا جدًا مع السنغال".

وأكمل "عدا ذلك، كلاعب في المنتخب السنغالي، كنت دائمًا أحقق الانتصارات عندما ألعب، لم أتعرض لأي هزيمة مع السنغال".

وشدد "بورسعيد هي مدينتي الثانية بعد داكار، هي المدينة التي أحبها أكثر من غيرها، وأستطيع أن أقول لكم إن فريقي الثاني في العالم هو مصر".

واستمر "عندما لا تلعب السنغال، أكون مع المصريين، لأنها دولة نلت فيها التكريم والاحترام، سواء من الجماهير أو من النادي، وأتذكر بعض أصدقائي مثل محسن بيومي، وأحمد العطار، وهشام حمزة وإبراهيم المصري وكل هؤلاء".

وأردف "هذه هي الذكريات التي أحتفظ بها عن بورسعيد، مدينة أحبتني، وأتذكر أن لي أهازيج من الجماهير في الملعب ألفت خصيصًا لي".

وأضاف "هذا يسعدني كثيرًا وقبل كل شيء، أعتقد أنني كنت محمولًا في الملعب بدعاء شخص قيل لي إنها توفيت، وأسأل الله أن يسكنها جنته".

وتابع "بورسعيد هي أكثر مدينة أحبها في العالم بعد داكار، والبلد الثاني الذي كنت أتمنى أن أعيش فيه بعد السنغال، هو مصر حيث كرمت فيها حقا".

وأنهى حديثه قائلا: "أنتمنى أن تمر هذه المباراة بين السنغال ومصر في إطار الروح الرياضية وأن يفوز الأفضل".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه السنغال في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

