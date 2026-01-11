خبر في الجول – الأهلي يوافق على انتقال سيحا والعش لـ المصري

الأحد، 11 يناير 2026 - 23:32

كتب : FilGoal

الأهلي - مصطفى العش

وافق النادي الأهلي على انتقال الثنائي مصطفى العش ومحمد أحمد "سيحا" لصفوف المصري في يناير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وافق على طلب المصري باستعارة الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

وأن الأهلي في الوقت الحالي يدرس تفاصيل الصفقة سواء بالحصول على مقابل مادي فقط.

أو الحصول على بعض اللاعبين من الفريق البورسعيدي ضمن الصفقة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وانضم العش من زد للأهلي في يناير 2025 على سبيل الإعارة، وفعّل الأهلي بند الشراء بشكل نهائي في الصيف.

صاحب الـ 25 عاما يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر وتوج مع الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري المصري.

وانضم سيحا إلى الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من المقاولون العرب.

وبعد تعاقد الأهلي مع حمزة علاء أصبح من الصعب تواجد سيحا مع الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ولذلك سيخرج للإعارة.

الأهلي المصري الدوري المصري
