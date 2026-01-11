رافينيا السوبر يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد ويضيف لقبا جديد لحقبة فليك

الأحد، 11 يناير 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

حقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني بالفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من رافينيا الذي أحرز هدفين، وروبرت ليفاندوفسكي، بينما سجل لريال مدريد كل من جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - مبابي بديل.. وعودة هاوسن لمواجهة برشلونة تشكيل برشلونة - عودة لامين.. وليفاندوفسكي أساسي ضد ريال مدريد سبورت: غموض حول صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة في الجول يكشف سبب تأخر انضمام حمزة عبد الكريم لـ برشلونة

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بدين هاوسن وأوريلين تشواميني كقلبي دفاع، بينما بدأ برشلونة المباراة بلامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.

أحداث المباراة

المحاولة الأولى جاءت من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 14، لكنه سدد كرة سهلة في يد جارسيا.

ومنع كورتوا الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 26 من تسديدة رافينيا القوية.

وأهدر جونزالو جارسيا فرصة الهدف الأول بعد انفراد، قبل أن يسدد الكرة ضعيفة مجددًا في يد جارسيا.

رافينيا بدوره أهدر انفرادًا لبرشلونة في الدقيقة 34 بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

وبعد دقيقة واحدة سجل رافينيا هدف التقدم بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ومنع كورتوا فرصة الهدف الثاني بتسديدة أخرى من فيرمين لوبيز.

الوقت بدل الضائع شهد أكثر دقائق المباراة جنونًا، حيث كانت البداية من فينيسيوس في الدقيقة 47 بعدما انطلق بشكل رائع وراوغ قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك.

هدف فينيسيوس كان هو الأول له بعد غياب 18 مباراة على التوالي في جميع البطولات.

وبعد دقيقة واحدة تقدم برشلونة من جديد عن طريق ليفاندوفسكي بعد تمريرة من بيدري، لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وعاد ريال مدريد للتعادل مجددًا عن طريق جارسيا، بمتابعة لرأسية هاوسن التي ارتدت من العارضة.

في الشوط الثاني كاد ريال مدريد أن يسجل في البداية عن طريق فينيسيوس، لكن جوان جارسيا كان في الموعد.

وأهدر رودريجو فرصة جديدة بتسديدة ضعيفة في الدقيقة 61.

ومنع كورتوا الهدف الثالث لبرشلونة عن طريق لامين يامال الذي كان منفردًا أمام المرمى.

وبعد دقيقتين أعاد رافينيا التقدم لبرشلونة بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وخادعت الحارس البلجيكي وسكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 76 مشاركة كيليان مبابي بدلًا من جونزالو جارسيا.

وصمد الدفاع الكتالوني حتى تعرض فرينكي دي يونج للطرد بعد تدخل عنيف ضد مبابي، ليخرج ببطاقة حمراء مباشرة.

وأهدر ماركوس راشفورد فرصة حسم المباراة في الدقيقة 94 بانفراد من منتصف الملعب قبل أن يسدد كرة خارج المرمى تمامًا.

وكاد ريال مدريد أن يتعادل مرتين في الدقيقة 96، بتسديدة ضعيفة من كاريراس أمام المرمى ورأسية من راؤول أسينسيو، لكن الكرتين جاءتا سهلتين في يد جارسيا.

وبهذا ابتعد برشلونة بالرقم القياسي في كأس السوبر الإسباني برصيد 16 لقبًا، بفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب المتوجين باللقب.

برشلونة ريال مدريد كأس السوبر الإسباني الكلاسيكو
نرشح لكم
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(2) نابولي التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري: صفقة أفشة تمت بنسبة 95% 17 دقيقة | الدوري المصري
باستوني: مباراة نابولي خطوة لنا للأمام.. وقدمنا نصف موسم جيد جدا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
في المشاركة الأولى.. إندريك يسجل ويقود ليون للفوز على ليل في كأس فرنسا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
فليك: استحقينا الفوز على ريال مدريد.. وبدايتنا للعام رائعة 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرندلي: يقولون إننا لا نواجه خصوم أقوياء ولكن.. ورب ضارة نافعة في طرد هاني 55 دقيقة | أمم إفريقيا
ألونسو: مبابي كان من المفترض أن يشارك قبل هدفهم.. وهذا سبب استبدال فينيسيوس ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثي المقدمة سقط.. إنتر يتعادل مع نابولي في مباراة درامية ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي: ريال مدريد لعب بدفاع متأخر جدا.. ورافينيا يظهر في التوقيت المناسب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521075/رافينيا-السوبر-يقود-برشلونة-للفوز-على-ريال-مدريد-ويضيف-لقبا-جديد-لحقبة-فليك