خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع الرجاء لضم يوسف بلعمري

الأحد، 11 يناير 2026 - 22:59

كتب : FilGoal

يوسف بلعمري

أتم الأهلي اتفاقه مع نادي الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري ظهير أيسر الفريق الأخضر.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع نادي الرجاء لتفعيل الاتفاق السابق بين الناديين لشراء اللاعب.

وذلك بعدما تجمد الاتفاق بين الطرفين في الأسابيع الماضية.

ويتواجد بلعمري مع منتخب المغرب في بطولة الأمم الإفريقية 2025 الجارية في المغرب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وأن يتم قيد اللاعب في قائمة الأهلي بدلا من مواطنه أشرف داري الذي قرر الأهلي رحيله في يناير الجاري.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري.

وحدد النادي مبلغ 500 ألف دولار لضم الظهير الأيسر المغربي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض الظهير الأيسر 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

