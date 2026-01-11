خبر في الجول – الأهلي يستقر على رحيل أشرف داري.. ويخير اللاعب بين أمرين

استقر الأهلي على رحيل أشرف داري المدافع المغربي للفريق الأحمر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر رحيل أشرف داري وذلك من أجل اتاحة الفرصة لضم لاعب أجنبي آخر لتدعيم صفوف الفريق.

وسيضع الأهلي أشرف داري أمام خيارين، الأول هو الموافقة على أحد العروض التي سيأتي بها النادي له من أجل الرحيل في يناير سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

أو فسخ تعاقده بالتراضي مع الأهلي.

ويسعى الأهلي لإتمام رحيل أشرف داري سريعا من أجل إتمام أولى صفقاته الأجنبية في يناير.

ويعمل الأهلي على تدعيم مركز المهاجم الصريح والظهير الأيسر بلاعبين أجانب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي.

وشارك داري في 7 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الماضي كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في المباريات الأخيرة.