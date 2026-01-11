الإسماعيلي يوضح حقيقة تعاقد النادي مع شركة استثمارية

أوضح النادي الإسماعيلي حقيقة تعاقده مع شركة استثمارية لإدارة كرة القدم في النادي، نافيا حدوث هذا الأمر.

وكشف الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي: "تؤكد لجنة إدارة النادي الإسماعيلي عدم صحة ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعاقد مع أي جهة استثمارية".

وأضاف "وتهيب بمحبي النادي عدم الانسياق وراء أو نشر أخبار غير صحيحة من شأنها التأثير سلبا على الجهود المبذولة لحل كافة الملفات، سواء المتعلقة بالمفاوضات مع اللاعبين أو تسوية الغرامات المستحقة على النادي".

وأكمل "وتؤكد اللجنة ثقتها الكاملة في وعي جماهير الإسماعيلي وقدرتهم على تفهم أن هناك عملا جادا يبذل من أجل عودة النادي إلى مكانته الطبيعية وسابق عهده".

وأتم "مشددة على أنها كما تعهدت ستعلن بشكل فوري عن أي مستجدات تتحقق على أرض الواقع".

وانتشرت خلال الأيام الماضية بعض التقارير التي تشير إلى استثمار شركة خليجية في الإسماعيلي والسيطرة على شركة الكرة في النادي لإدارة الكرة في الفترة المقبلة.

الإسماعيلي الدوري المصري
