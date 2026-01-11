انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(2) نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد نابولي في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز الرابع بـ 38 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------------------------------

انتهت

ق 90+3: تسديدة من مخيتاريان تضرب القائم.

ق 81: جووووووووول مكتوميناي بعد تسديدة مباشرة.

ق 73: جوووووووول تشالهان أوجلو من ركلة جزاء.

ق 70: ركلة جزاء لإنتر بعد التدخل على مخيتاريان.

ق 48: راسموس هويلوند يهدر انفرادا.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 44: رأسية خطيرة من ماركوس تورام تصدى لها فانيا ميلينكوفيتش سافيتش.

ق 26: جووووووووول سكوت مكتوميناي بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

ق 10: جووووووووول فيديريكو ديماركو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة