أمم إفريقيا – منتخب مصر يتدرب في أجادير قبل السفر إلى طنجة لمواجهة السنغال

الأحد، 11 يناير 2026 - 21:18

كتب : محمد جمال

مران منتخب مصر

يخوض منتخب مصر مرانه الجماعي غدا الإثنين في مدينة أجادير المغربية استعدادا لمواجهة السنغال.

وقرر منتخب مصر خوض مرانه غدا الإثنين، قبل أن يسافر إلى طنجة على متن طائرة خاصة.

ومن ثم يكمل استعداده في طنجة استعدادا لمواجهة السنغال.

وكان منتخب مصر خاض مرانا استشفائيا وترفيهيا اليوم الأحد، وذلك بعد تخطي كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

