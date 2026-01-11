التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي

الأحد، 11 يناير 2026 - 21:15

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام - إنتر

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه نابولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويتواجه الفريقان في قمة الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

ويدفع كيفو بالثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام في الهجوم.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: يان سومر

الدفاع: يان بيسيك – مانويل أكانجي – أليساندرو باستوني

الوسط: لويس هنريكي – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – بيوتر زيلينسكي – فيديريكو ديماركو

الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

وعلى الجانب الآخر أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي تشكيل فريقه.

ويلعب كونتي بثلاثي في خط الدفاع وهو سام بيوكيما وأمير رحماني وجوان جيسوس.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: سام بيوكيما – أمير رحماني – جوان جيسوس

الوسط: جيوفاني دي لورينزو – ستانيسلاف لوبوتكا – سكوت مكتوميناي – ليوناردو سبيناتزولا

أمامهم: ماتيو بوليتانو – إليف إلماس

الهجوم: راسموس هويلوند

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز الرابع بـ 38 نقطة.

