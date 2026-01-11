أمم إفريقيا - "هذا ليس فشلا".. رسالة رئيس الاتحاد الإيفواري بعد الخروج أمام مصر

هنأ ياسين إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم لاعبي منتخب كوت ديفوار رغم توديع أمم إفريقيا 2025 على يد مصر من ربع النهائي.

وخسر منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 من مصر وتوقف مشوار حامل اللقب عند المربع الذهبي.

وقال ياسين إدريس ديالو للاعبين في غرفة الملابس:

"حسنًا يا سادة، مغامرتنا في أمم إفريقيا للأسف تنتهي هذا المساء. الهدف الذي وضعناه لأنفسنا وهو إعادة الكأس إلى الوطن لن يتحقق للأسف. يمكن اعتبار ذلك فشلًا لأننا لم نحقق أهدافنا.

لكن بالنسبة لي، هذا ليس فشلًا. أردت أولاً أن أشكركم جميعًا، كل واحد منكم، فردًا فردًا.

لماذا؟ لأنكم تركتم عائلاتكم، تركتم زوجاتكم وأطفالكم، حتى تركتم أنديتكم مع خطر فقدان أماكنكم الأساسية لتلبية نداء الوطن. أنا معكم منذ بداية التجمع، رأيت كيف عملتم، رأيت مدى جديتكم، رأيت كيف ضحيتم من أجل البلد.

لكن هذا المساء، بكل صراحة، خصومنا كانوا أقوى منا. هذا لا يشكك في قدراتكم، ولا في كفاءاتكم، ولا في مشروعنا. لكن يجب أن نحلل بوضوح نقاط ضعفنا، ما لم ينجح، ونصححه. أنا أعيش معكم يوميًا، أشارككم وجباتكم، أحاديثكم، تدريباتكم.

ونحن جميعًا هنا نعرف ما قاله المدرب في الحديث الفني، أن الأهم في العالم هو التركيز. للأسف، خبرتنا تقول، اللعب ضد مصر وتلقي هدف بعد 5 دقائق، هذا يضعنا في مأزق، لأننا نقضي الوقت في مطاردة النتيجة ولا ننجح. لكن على المستوى الفني، سيتم استخلاص الدروس.

لكنني أود أن أشكركم بصدق، على التزامكم، على مشاركتكم، على العمل الذي قدمتموه. وأود باسمكم أن أشكر رئيس الدولة، الذي وفر لنا الإمكانيات عبر الحكومة. وأود أيضًا أن أشكر جميع الإيفواريين، الذين دعمونا وصلّوا من أجلنا، ورافقونا بدعواتهم. وأود أن أعتذر لهم إذا لم نحقق النتيجة المنتظرة.

هذا ليس خطأ أحد، ولا مسؤولية أي من هؤلاء الشباب، إنها مسؤولية المجموعة كلها. نحن مجموعة، لو فزنا لكنا جميعًا سعداء، خسرنا، نحن جميعًا حزينون، لكن هذا لا يلغي العمل الذي قمنا به.

المدرب ومساعدوه سيعملون على التحضير لفترة الفيفا القادمة في مارس، لأننا نبني مشروعًا يهدف إلى المشاركة في كأس العالم بأفضل أداء ممكن، لم يحققه أي فريق إيفواري من قبل. هذا هو الهدف القادم. لذا فرديًا، أشكركم جميعًا.

أشكركم وأتمنى أن تعودوا إلى منازلكم سالمين، لتجدوا عائلاتكم، وتستأنفوا عملكم الصعب، وتستعيدوا أماكنكم، وتضعوا في أذهانكم أنه عندما تكون إيفواريًا، يمكنك أن تعاني، يمكنك أن تسقط، لكن لا يجب أن تستسلم أبدًا. ونحن الإيفواريين لا نستسلم أبدًا.

إذن يا شباب، المعركة مستمرة وأنا أثق بكم. شكرًا لكم.

صحيح أننا ارتكبنا أخطاء، لكنكم قاتلتم حتى النهاية، حتى آخر لحظة، وضد فريق مثل مصر، أن تكون متأخرًا 2-0، ثم تعود إلى 2-1، ثم تتلقى هدفًا ثالثًا، ثم تعود إلى 3-2، وتجعلهم يعانون حتى النهاية، هذا أمر كبير.

ليس هناك الكثير من الفرق القادرة على فعل ذلك. لذا نخرج من هنا ونحن جميعًا محبطون، لكننا نرفع رؤوسنا عاليًا، ولتكن هذه الهزيمة درسًا لنا في المستقبل. الرئيس قال إن هناك كأس عالم قادمة بسرعة، مع مباريات مثل هذه، كلها مباريات مثل هذه، مباريات بمستوى كأس العالم. يجب أن نكون مستعدين لهذه المباريات، وأن نتعلم من أخطائنا حتى لا نكررها.

إذن تهانينا للجميع، عودوا إلى أنديتكم سالمين، استعيدوا أماكنكم، قدموا موسمًا جيدًا، نهاية موسم جيدة، جزءًا ثانيًا جيدًا من الموسم، وسنلتقي في مارس للتحضير لكأس العالم.

حسنًا يا شباب، تهانينا مرة أخرى للجميع".

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.