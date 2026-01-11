غزل المحلة يضم هداف الدوري البوروندي

الأحد، 11 يناير 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

غزل المحلة بيان

أعلن نادي غزل المحلة ضم عبيدي إينزا هداف الدوري البوروندي لمدة 3 سنوات.

ويُعد ذلك ثاني توقيع شتوي لنادي غزل المحلة هذا الموسم بعد الأيرلندي جيمي موانجا.

وانضم عبيدي صاحب الـ 21 عاما لزعيم الفلاحين بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوري البوروندي الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي هل سيخالف والده وجده؟ تقرير: يوفنتوس يضع دانييل مالديني في قائمة أهدافه

وسجل اللاعب الشاب 16 هدفا في 15 مباراة بقميصه فريقه أجلنوار.

وكشف النادي أن اللاعب أيضا هو هداف منتخب بوروندي للشباب.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في الجولة 15 من الدوري المصري.

ويحتل الغزل المركز السادس في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط ولديه مباراتين في المجموعة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا وإنبي.

غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
الصفقة الرابعة.. الاتحاد السكندري يستعير خالد عبد الفتاح خبر في الجول – الأهلي يوافق على انتقال سيحا والعش لـ المصري خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع الرجاء لضم يوسف بلعمري خبر في الجول – الأهلي يستقر على رحيل أشرف داري.. ويخير اللاعب بين أمرين خبر في الجول – عمرو الجزار ينهي الكشف الطبي.. والأهلي ينتظر النتيجة لإتمام الصفقة الإسماعيلي يوضح حقيقة تعاقد النادي مع شركة استثمارية الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي رابطة الأندية تؤجل 5 مباريات في الدوري المصري بعد تأهل منتخب مصر
أخر الأخبار
الصفقة الرابعة.. الاتحاد السكندري يستعير خالد عبد الفتاح دقيقة | الدوري المصري
لامين بوب لـ في الجول: أشجع مصر بعد السنغال.. وبورسعيد مدينتي الثانية 8 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الأهلي يوافق على انتقال سيحا والعش لـ المصري 9 دقيقة | الدوري المصري
رافينيا السوبر يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد ويضيف لقبا جديد لحقبة فليك 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع الرجاء لضم يوسف بلعمري 42 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الأهلي يستقر على رحيل أشرف داري.. ويخير اللاعب بين أمرين 46 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – عمرو الجزار ينهي الكشف الطبي.. والأهلي ينتظر النتيجة لإتمام الصفقة 56 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يوضح حقيقة تعاقد النادي مع شركة استثمارية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521066/غزل-المحلة-يضم-هداف-الدوري-البوروندي