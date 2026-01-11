غزل المحلة يضم هداف الدوري البوروندي
الأحد، 11 يناير 2026 - 20:54
كتب : FilGoal
أعلن نادي غزل المحلة ضم عبيدي إينزا هداف الدوري البوروندي لمدة 3 سنوات.
ويُعد ذلك ثاني توقيع شتوي لنادي غزل المحلة هذا الموسم بعد الأيرلندي جيمي موانجا.
وانضم عبيدي صاحب الـ 21 عاما لزعيم الفلاحين بعدما تصدر ترتيب هدافي الدوري البوروندي الموسم الجاري.
وسجل اللاعب الشاب 16 هدفا في 15 مباراة بقميصه فريقه أجلنوار.
وكشف النادي أن اللاعب أيضا هو هداف منتخب بوروندي للشباب.
ويحتل غزل المحلة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.
ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في الجولة 15 من الدوري المصري.
ويحتل الغزل المركز السادس في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط ولديه مباراتين في المجموعة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا وإنبي.
نرشح لكم
