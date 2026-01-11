انتهت السوبر الإسباني - برشلونة (3)-(2) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

نهاية المباراة

ق96. فرصة التعادل تضيع من كاريراس في الوقت القاتل,

ق94. راشفورد يهدر افنراد من وسط الملعب.

ق90. بطااااقة حمراء لفرينكي دي يونج بعد دخول قوي على مبابي

ق76. مبابي يشارك بدلا من جونزالو جارسيا.

ق72. جووووول ثالث لبرشلونة عن طريق رافينيا بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

ق70. كورتوا يتألق ويمنع فرصة الثالث من لامين يامال.

ق61. رودريجو يهدر بتسديدة ضعيفة بيد الحارس.

ق48. جونزالو جارسيا يمنع الثالث بتسديدة من فينيسيوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

51. جووووووول التعادل لريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا بمتابعة لرأسية هاوسن التي ارتدت من العارضة.

ق48. جوووووول الرد السريع لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي مستغلا تمريرة من بيدري.

ق47. جووووووول التعادل لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بعد مرور رائع من مدافعي برشلونة.

ق40. كورتوا يمنع فرصة الثاني بتسديدة قوية من فيرمين لوبيز.

ق35. جووووول أول لبرشلونة عن طريق رافينيا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق34. انفراد جديد مهدر بغرابة ولكن من رافينيا بعد أن سدد بعيدا عن المرمى.

ق32. جونزالو جارسيا يهدر انفرادا بالمرمى بعدما سدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

ق26. كورتوا يتصدى لتسديدة قوية من رافينيا.

ق14. محاولة أولى من فينيسيوس ولكن سهلة في يد جوان جارسيا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل