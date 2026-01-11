هل سيخالف والده وجده؟ تقرير: يوفنتوس يضع دانييل مالديني في قائمة أهدافه

الأحد، 11 يناير 2026 - 20:33

كتب : FilGoal

دانييل مالديني - أتالانتا

وضع نادي يوفنتوس بديل آخر لصفقة فيديريكو كييزا لاعب ليفربول في حال عدم التعاقد معه وهو دانييل مالديني جناح أتالانتا.

دانييل مالديني

النادي : أتالانتا

ويعد دانييل مالديني نجل باولو مالديني وحفيد تشيزاري مالديني العائلة الأسطورية لميلان.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن دانييل مالديني في قائمة أهداف يوفنتوس لضمه إذا لم يتمكن من إعادة كييزا مرة أخرى.

ولم يتم الكشف عن موقف دانييل مالديني بعد، إذ أن هذه الخطوة تعتبر صعبة للعائلة المنتمية لميلان من الجد إلى الابن ثم الحفيد.

وتأسس دانييل مالديني في ميلان حتى وصل للفريق الأول ثم أعير إلى سبيتسيا وإمبولي ومونزا قبل أن يتم بيعه بشكل دائم إلى مونزا ومنه إلى أتالانتا في شتاء 2025.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما 11 مباراة خلال الموسم الجاري وصنع هدفا دون التسجيل خلال 376 دقيقة لعب.

دانييل مالديني باولو مالديني يوفنتوس ميلان
