الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي

الأحد، 11 يناير 2026 - 20:20

كتب : هاني العوضي

يسري وحيد - طلائع الجيش ضد الأولمبي

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع يسري وحيد لاعب البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

وكشف الاتحاد عن التعاقد مع يسري وحيد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكان يسري وحيد انضم لصفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من طلائع الجيش.

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق رابطة الأندية تؤجل 5 مباريات في الدوري المصري بعد تأهل منتخب مصر

وبذلك يكون يسري وحيد ثالث صفقات الاتحاد السكندري الشتوية بعد ثنائي بيراميدز عبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي.

وضم الاتحاد السكندري محمود عبد العاطي بشكل نهائي، وعبد الرحمن جودة على سبيل الإعارة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة.

الاتحاد السكندري يسري وحيد البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - لاعب زيسكو يصل مصر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا مران الزمالك - تدريبات بدنية وخططية وتقسيمة فنية مران الأهلي - رباعي الفريق يواصل التدريبات التأهيلية مصدر من الأهلي لـ في الجول: تأجيل زفاف عمرو الجزار بسبب مواجهة يانج أفريكانز خبر في الجول - عرض رسمي من أهلي طرابلس لضم لاعب سيراميكا كليوباترا بمشاركة حامد حمدان.. بيراميدز يختتم معسكر الإمارات بتعادل إيجابي أمام نيفتشي باكو الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري خبر في الجول - عمرو الجزار يصل مقر تدريبات الأهلي.. وأحمد رضا يودع اللاعبين
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - لاعب نيجيريا: علينا القتال أمام المغرب من أجل عائلاتنا وأصدقائنا 9 دقيقة | أمم إفريقيا
مران منتخب مصر - تدريب على ركلات الجزاء وأمطار غزيرة قبل مواجهة السنغال 35 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بودلال: جاهزون لمواجهة نيجيريا.. ونؤمن بعمل الركراكي 36 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر كأس الرابطة - نيوكاسل (0)-(0) مانشستر سيتي.. تبديل اضطراري 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - الزلزولي: الظهور بشراسة مفتاح مواجهة نيجيريا.. والجمهور لاعب إضافي 50 دقيقة | أمم إفريقيا
مايكل كاريك مدربا لمانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - العودة مجددا.. أجوستي بوش مديرا فنيا لمنتخب مصر ساعة | كرة سلة
دوري NBA - حضور إفريقي لافت في سباق التصويت للمشاركة في أسبوع كل النجوم ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(2) كوت ديفوار.. الفراعنة لنصف النهائي 4 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل
/articles/521063/الصفقة-الثالثة-الاتحاد-السكندري-يستعير-يسري-وحيد-من-البنك-الأهلي