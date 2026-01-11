الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي
الأحد، 11 يناير 2026 - 20:20
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع يسري وحيد لاعب البنك الأهلي على سبيل الإعارة.
يسري وحيد
النادي : البنك الأهلي
وكشف الاتحاد عن التعاقد مع يسري وحيد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
وكان يسري وحيد انضم لصفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من طلائع الجيش.
وبذلك يكون يسري وحيد ثالث صفقات الاتحاد السكندري الشتوية بعد ثنائي بيراميدز عبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي.
وضم الاتحاد السكندري محمود عبد العاطي بشكل نهائي، وعبد الرحمن جودة على سبيل الإعارة.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 14 جولة.
