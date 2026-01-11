الزمالك يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق

الأحد، 11 يناير 2026 - 20:15

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - عمر جابر

كشف الجهاز الطبي في فريق الزمالك تفاصيل إصابات رباعي الفريق بعد مباراة زد.

وخسر الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وأوضح الجهاز الطبي للزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي طبيعة الإصاباتة.

أخبار متعلقة:
معتمد جمال: نعمل على تجهيز اللاعبين قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية كأس عاصمة مصر – الزمالك يخسر من زد ويعقد حظوظه في التأهل كأس العاصمة – موعد مباراة المصري ضد الزمالك والقناة الناقلة سلة - مدرب بتروجت: تقدمنا بتظلم ضد قرار إلغاء مباراتنا ضد الزمالك واعتبارنا مهزومين

وجاءت الإصابات كالتالي:

عمر جابر إصابة في الركبة وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد حالته.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" شد في العضلة الضامة.

علي عبد المجيد شد في العضلة الخلفية.

يوسف وائل "فرنسي" شد في عضلة السمانة.

وللمباراة الثانية على التوالي يتلقى الزمالك خسارة في البطولة.

وخسر الزمالك في الجولة الماضية من خصمه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.

وأصبحت حظوظ الزمالك ضئيلة بعد الهزيمة، إذ يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف في الجولة الأخيرة ضد المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الرابعة في المركز السادس، ويتأهل أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من الـ 3 مجموعات.

هناك فاركو في المجموعة الأولى لديه 9 نقاط، ووادي دجلة في المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، بينما الاتحاد السكندري في مجموعة الزمالك بـ 7 نقاط.

الزمالك سجل 5 أهداف وتلقى 9 أهداف، بينما الاتحاد السكندري يملك 7 نقاط وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

ولذلك أصبحت الأمور خارج سيطرة الزمالك لأنه يحتاج أيضا لخسارة الاتحاد السكندري الذي سيلاقي حرس الحدود في الجولة ذاتها.

ووصل زد للنقطة العاشرة في المركز الثاني وضمن التأهل.

الزمالك عمر جابر إيشو زد
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي يوافق على انتقال سيحا والعش لـ المصري خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع الرجاء لضم يوسف بلعمري خبر في الجول – الأهلي يستقر على رحيل أشرف داري.. ويخير اللاعب بين أمرين خبر في الجول – عمرو الجزار ينهي الكشف الطبي.. والأهلي ينتظر النتيجة لإتمام الصفقة الإسماعيلي يوضح حقيقة تعاقد النادي مع شركة استثمارية غزل المحلة يضم هداف الدوري البوروندي الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي رابطة الأندية تؤجل 5 مباريات في الدوري المصري بعد تأهل منتخب مصر
أخر الأخبار
الصفقة الرابعة.. الاتحاد السكندري يستعير خالد عبد الفتاح دقيقة | الدوري المصري
لامين بوب لـ في الجول: أشجع مصر بعد السنغال.. وبورسعيد مدينتي الثانية 8 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الأهلي يوافق على انتقال سيحا والعش لـ المصري 9 دقيقة | الدوري المصري
رافينيا السوبر يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد ويضيف لقبا جديد لحقبة فليك 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع الرجاء لضم يوسف بلعمري 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الأهلي يستقر على رحيل أشرف داري.. ويخير اللاعب بين أمرين 46 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – عمرو الجزار ينهي الكشف الطبي.. والأهلي ينتظر النتيجة لإتمام الصفقة 56 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يوضح حقيقة تعاقد النادي مع شركة استثمارية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521062/الزمالك-يكشف-تفاصيل-إصابات-رباعي-الفريق