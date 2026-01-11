الزمالك يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق

كشف الجهاز الطبي في فريق الزمالك تفاصيل إصابات رباعي الفريق بعد مباراة زد.

وخسر الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وأوضح الجهاز الطبي للزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي طبيعة الإصاباتة.

وجاءت الإصابات كالتالي:

عمر جابر إصابة في الركبة وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد حالته.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" شد في العضلة الضامة.

علي عبد المجيد شد في العضلة الخلفية.

يوسف وائل "فرنسي" شد في عضلة السمانة.

وللمباراة الثانية على التوالي يتلقى الزمالك خسارة في البطولة.

وخسر الزمالك في الجولة الماضية من خصمه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.

وأصبحت حظوظ الزمالك ضئيلة بعد الهزيمة، إذ يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف في الجولة الأخيرة ضد المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الرابعة في المركز السادس، ويتأهل أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من الـ 3 مجموعات.

هناك فاركو في المجموعة الأولى لديه 9 نقاط، ووادي دجلة في المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، بينما الاتحاد السكندري في مجموعة الزمالك بـ 7 نقاط.

الزمالك سجل 5 أهداف وتلقى 9 أهداف، بينما الاتحاد السكندري يملك 7 نقاط وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

ولذلك أصبحت الأمور خارج سيطرة الزمالك لأنه يحتاج أيضا لخسارة الاتحاد السكندري الذي سيلاقي حرس الحدود في الجولة ذاتها.

ووصل زد للنقطة العاشرة في المركز الثاني وضمن التأهل.