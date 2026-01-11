رابطة الأندية تؤجل 5 مباريات في الدوري المصري بعد تأهل منتخب مصر

قررت رابطة الأندية رابطة الأندية إقامة 5 مباريات من الجولة 15 في موعدها دون تغيير بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا ويستعد للقاء السنغال يوم الأربعاء المقبل.

وأرسلت الرابطة خطابا للأندية بالتأجيل "نظراً لتأهل منتخبنا الوطني إلى الدور نصف النهائي في بطولة أمم إفريقيا وبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال بداية الموسم في الأجندة الخاص بالموسم وحرصا من الرابطة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية فقد تقرر تأجيل مباريات الفرق التي لديها لاعبين مشاركين في بطولة الأمم الإفريقية".

وستقام مباريات الـ 5 موعدها دون تغيير

الأربعاء 21 يناير

سيراميكا كليوباترا × الاتحاد

سموحة × فاركو

الخميس 22 يناير

وادي دجلة × غزل المحلة

حرس الحدود × كهرباء الإسماعيلية

الإسماعيلي × المقاولون العرب

والمباريات المؤجلة هي

الإثنين 9 مارس: طلائع الجيش × الأهلي - 9:30 مساءً

الإثنين 9 مارس: البنك الأهلي × بيراميدز - 9:30 مساءً

الثلاثاء 10 مارس: الجونة × المصري - 9:30 مساءً

الأربعاء 11 مارس: إنبي × الزمالك - 9:30 مساءً

الأربعاء 11 مارس: زد × مودرن سبورت - 9:30 مساءً

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن رابطة الأندية استقرت على تأجيل الجولة 15 من الدوري في حالة تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وذلك لأن نهائي كأس الأمم الإفريقية سيقام يوم 18 يناير، وأيضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تقام يوم 17 من الشهر ذاته.

وبالتالي سيكون من المستحيل لعب الجولة في موعدها يوم 19 يناير.