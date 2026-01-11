معتمد جمال: نعمل على تجهيز اللاعبين قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

أكد معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك أن النتيجة التي كان يتمناها لم تتحقق أمام زد في كأس عاصمة مصر.

وخسر الزمالك من زد بهدف دون رد في الجولة الخامسة من مجموعات كأس العاصمة.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لا أريد ظلم أي لاعب شارك خاصة العناصر الشابة في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، وحرصت على مشاركة بعض اللاعبين الأساسيين لرفع معدلات لياقتهم البدنية".

وأضاف "أجريت 3 تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، والفريق لم ينه الهجمات بالشكل الأمثل، مما دفعني لتغيير طريقة اللعب".

وواصل "سنعمل على تجهيز اللاعبين على أعلى مستوى فيما يخص الجانب البدني في الفترة المقبلة، ولن أتحدث عن مشاكل فنية لكن هناك حالة سلبية في الناحية النفسية وهو أكثر ما حرصت على علاجه أولًا قبل تجهيز اللاعبين بشكل تدريجي قبل عودة منافسات الدوري والكونفدرالية".

وأشار "كل تركيزي الآن على مباراة المصري في الكونفدرالية وأنتظر عودة اللاعبين الدوليين لتجهيز الفريق بأكمله، وإصابة عمر جابر أربكت الحسابات".

وأتم تصريحاته "لم يكن لدي أي شروط حين طلب مني مسؤولو الزمالك تولي المسؤولية، وأعمل على خروج الفريق من أزمته الفنية الحالية ".

وفيما يخص غياب ناصر ماهر قال:" الأمور النفسية مهمة، وقد تؤثر على غياب بعض اللاعبين بسبب عدم جاهزيتهم من الناحية النفسية والذهنية"