تشكيل برشلونة - عودة لامين.. وليفاندوفسكي أساسي ضد ريال مدريد
الأحد، 11 يناير 2026 - 19:55
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال مدريد.
ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.
ويشهد التشكيل عودة لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي للمشاركة بشكل أساسي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: جوان جارسيا.
الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.
الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز.
الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.
ويجلس على مقاعد البدلاء: مارك أندري تير شتيجن - رونالد أراوخو - فيران توريس - ماركوس راشفورد - مارك كاسادو - جيرارد مارتن - روني بردغجي - داني أولمو - مارك بيرنال - فويتشيك تشيزني - تومي.
وكان برشلونة قد فاز في نصف النهائي على أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون رد.
