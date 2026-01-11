أليجري: مودريتش أخبرني بأنه لم يتعرض لرقابة لصيقة.. وعلينا العودة للفوز

الأحد، 11 يناير 2026 - 19:50

كتب : FilGoal

كشف ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان عن محادثة بينه وبين لوكا مودريتش لاعب الفريق وقال له الكرواتي بأنه لم يتعرض لرقابة لصيقة من قبل.

وواصل ميلان إهدار النقاط بالتعادل مع فيورنتينا بنتيجة 1-1 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "في كرة القدم لا يمكنك الحصول على 100 فرصة، لذلك يجب أن تكون أكثر دقة في اللمسة الأخيرة، نحن حاليًا في المركز الثاني، وهو أمر جيد وعلينا مواصلة مسيرتنا".

وأضاف "كنت أمزح مع لوكا مودريتش بعد مباراة جنوى، وقال لي إنه لم يسبق له أن تعرّض لرقابة لصيقة في كل أرجاء الملعب، كرة القدم الإيطالية صعبة جدًا من هذه الناحية".

وتابع "علينا التركيز على أنفسنا والعودة إلى طريق الانتصارات، لأننا تعادلنا في آخر مباراتين، ولا يزال هناك 34 إلى 36 نقطة متاحة من أجل مقعد في دوري أبطال أوروبا".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يجب أن نغفل الواقع، بدأنا الموسم مع تغيير 50 في المئة من التشكيلة، نحن نسير بشكل جيد وعلينا محاولة التطور".

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل ميلان بنتيجة 1-1 ومدركا التعادل بهدف في الدقيقة 90.

التعادل الثاني لميلان رفع رصيد الفريق لـ 40 نقطة من 19 مباراة.

فيما يتصدر إنتر الترتيب برصيد 42 نقطة ويستعد للقاء نابولي في قمة الجولة مساء اليوم.

وأبقت النقطة فيورنتينا في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.

ولأول مرة لا يتعرض فيورنتينا للخسارة في 3 مباريات متتالية هذا الموسم.

