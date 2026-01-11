تشكيل ريال مدريد - مبابي بديل.. وعودة هاوسن لمواجهة برشلونة

أعلن تشابي ألونسو ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد فينيسيوس ورودريجو سويا في خط الهجوم مع عودة دين هاوسن لخط الدفاع، بينما يجلس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - دين هاوسن - ألفارو كاريراس.

الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - رودريجو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين - داني كارباخال - دافيد ألابا - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - داني سيبايوس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فرانكو ماستانتونو - دافيد خيمينيز - تياجو بيتارش.

وكان ريال مدريد قد فاز في نصف النهائي على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.