كأس العاصمة – موعد مباراة المصري ضد الزمالك والقناة الناقلة

الأحد، 11 يناير 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد بلدية المحلة

يلتقي المصري مع الزمالك في كأس عاصمة مصر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من البطولة.

وخسر الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ويحتل الزمالك المركز السادس في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي المصري في المركز الأول برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة المصري والزمالك

وتقام المباراة يوم الخميس 15 يناير.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وتُلعب على استاد برج العرب.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

