كأس العاصمة – موعد مباراة المصري ضد الزمالك والقناة الناقلة
الأحد، 11 يناير 2026 - 19:43
كتب : FilGoal
يلتقي المصري مع الزمالك في كأس عاصمة مصر في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من البطولة.
وخسر الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.
ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.
ويحتل الزمالك المركز السادس في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي المصري في المركز الأول برصيد 11 نقطة.
موعد مباراة المصري والزمالك
وتقام المباراة يوم الخميس 15 يناير.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.
وتُلعب على استاد برج العرب.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
نرشح لكم
غزل المحلة يضم هداف الدوري البوروندي الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي رابطة الأندية تؤجل 5 مباريات في الدوري المصري بعد تأهل منتخب مصر معتمد جمال: نعمل على تجهيز اللاعبين قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية فحوصات طبية لـ الخطيب في باريس سبورت: غموض حول صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة خبر في الجول - المقاولون العرب يستعير حازم العسكري من زد خبر في الجول - عرض إماراتي لـ عمر الوحش