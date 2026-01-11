وكيله: بايرن ميونيخ هو نادي أحلام كارل

الأحد، 11 يناير 2026 - 19:23

كتب : FilGoal

مايكل بالاك - لينارت كارل

صنع لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ ضجة بعد حديثه عن أن ريال مدريد نادي أحلامه ويريد تمثيله في يوم ما.

لينارت كارل

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ورد مايكل بالاك نجم الكرة الألمانية السابق ووكيل أعمال اللاعب على تصريح كارل وفسره.

وقال بالاك عبر DAZN: "تصريح كارل بحلمه للعب لريال مدريد؟ لينارت بدأ مسيرته بشكل رائع مع بايرن ميونيخ، إنه نادي أحلامه حقا وقال ذلك بنفسه".

وأنهى حديثه قائلا: "في الصيف الماضي قال كارل إن بايرن ميونيخ ناديه وحلمه وصنع طريقه وتدرج فيه خطوة بخطوة".

ويبلغ كارل من العمر 17 عاما ويلعب كصانع ألعاب وكجناح أيمن.

وينتهي تعاقده مع النادي البافاري في 2028.

وتألق كارل بشدة مع فريقه خلال الموسم الجاري ولفت الأنظار حوله.

ولعب كارل 21 مباراة مع بايرن ميونيخ في الموسم الحالي في جميع البطولات وسجل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وخاض كارل 944 دقيقة.

بايرن ميونيخ لينارت كارل مايكل بالاك
